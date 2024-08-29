تسلا تواجه خسائر كبيرة عقب الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات الكهربائية

(MENAFN
) تراجعت أسهم تسلا بحوالي 2 بالمئة خلال جلسة التداول يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، مسجلة خسارة يومية ثانية متتالية للشركة في شهرين، وخلال يومين فقط، شهدت تسلا انخفاضاً حاداً في قيمتها السوقية، حيث خسرت حوالي 35 مليار دولار، وجاءت هذه الخسائر بعد إعلان كندا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، وتؤثر سياسة الرسوم الجديدة على جميع السيارات الكهربائية القادمة من الصين، بما في ذلك طرازات تسلا المصنعة هناك، وهذه الخطوة تأتي في إطار جهود كندا الأوسع لمكافحة ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة وحماية سوقها المحلي من الواردات الأجنبية المدعومة بشكل كبير.
بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها تسلا، فرضت الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوم جمركية محافظة تصل إلى 38 بالمئة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بسبب المخاوف من الدعم غير القانوني المزعوم من بكين لمصنعي هذه السيارات، وفرضت المفوضية الأوروبية هذه الرسوم كجزء من تحقيق مستمر حول ممارسات التجارة الصينية في قطاع السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي في نوفمبر، وتعكس هذه التدابير اتجاهاً متزايداً بين الدول الغربية للرد على ما يعتبرونه تشويهات في السوق ناجمة عن الدعم الحكومي الصيني لصناعاته، خاصة في سوق السيارات الكهربائية المتنامي بسرعة.
في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخفيض الرسوم الجمركية المخطط لها بشكل خاص على سيارات تسلا المستوردة من الصين، حيث خفضت النسبة من 20.8 بالمئة إلى 9 بالمئة، وقد يخفف هذا القرار جزئياً من الضغوط التي تواجهها تسلا في السوق الأوروبية، لكنه لا يعوض التأثير الأوسع للتوترات التجارية المستمرة، بالنسبة لتسلا، تمثل الرسوم الجمركية في كل من كندا وأوروبا تحديات كبيرة لاستراتيجيتها الدولية، خاصة في الأسواق التي اعتمدت فيها على التصنيع الصيني لتلبية الطلب، ومع تصاعد الحواجز التجارية، قد تحتاج تسلا وغيرها من شركات السيارات ذات القواعد الإنتاجية في الصين إلى إعادة تقييم سلاسل التوريد العالمية واستراتيجيات السوق للتكيف مع هذه المشهد الاقتصادي الجديد.
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