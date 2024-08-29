بركشاير هاثاوي تستمر بتقليل حصتها في بنك أوف أمريكا

(MENAFN
) قامت شركة بركشاير هاثاوي، التي يقودها الملياردير وارن بافيت، بخفض حصتها في بنك أوف أمريكا من خلال بيع أسهم إضافية بقيمة 982 مليون دولار، وتم الكشف عن هذه الخطوة في ملف تنظيمي قدم يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، والذي كشف أن العمليات تمت في 23 و26 و27 أغسطس، وشملت عمليات البيع ثلاث معاملات منفصلة: الأولى في 23 أغسطس، والتي تضمنت حوالي 6.75 مليون سهم؛ الثانية في 26 أغسطس، حيث تم بيع 10.97 مليون سهم؛ وأخيرا، المعاملة الأخيرة في 27 أغسطس التي شملت حوالي 6.93 مليون سهم، وعلى الرغم من هذه التخفيضات، تظل بركشاير هاثاوي أكبر مساهم في بنك أوف أمريكا، حيث تمتلك 903.8 مليون سهم بقيمة 35.9 مليار دولار بناءً على سعر الإغلاق ليوم الثلاثاء.
وخلال الشهر الماضي، قلصت بركشاير هاثاوي حصتها الإجمالية في بنك أوف أمريكا بنحو 13 بالمئة، مما أدى إلى تحقيق إيرادات تقارب 5.4 مليار دولار من خلال سلسلة من المبيعات، وفي وقت سابق من أغسطس، كشفت الشركة أنها باعت حوالي 19.2 مليون سهم مقابل 779 مليون دولار بين 30 يوليو و1 أغسطس، بالإضافة إلى ذلك، باعت بركشاير هاثاوي الشهر الماضي حوالي 33.9 مليون سهم مقابل حوالي 1.48 مليار دولار عبر معاملات متعددة، واستثمرت بركشاير هاثاوي لأول مرة في بنك أوف أمريكا في عام 2011، عندما اشترت أسهما بقيمة 5 مليارات دولار في وقت كانت ثقة المستثمرين في البنك منخفضة بسبب مخاوف بشأن احتياجاته الرأسمالية.
في حين يحتل وارن بافيت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بركشاير هاثاوي، حاليا المرتبة السادسة في قائمة فوربس لأغنى الأشخاص في العالم بثروة تقدر بـ 144.9 مليار دولار، وتحتل شركته، بركشاير هاثاوي، المرتبة الثامنة كأكبر شركة على مستوى العالم، بقيمة سوقية تبلغ 934.5 مليار دولار.
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