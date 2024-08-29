ديزني وريلاينس يتفقان على دمج بقيمة 8.5 مليار دولار

(MENAFN
) منحت هيئة المنافسة في الهند، لجنة المنافسة الهندية، الضوء الأخضر لعملية دمج بقيمة 8.5 مليار دولار بين شركتي ديزني وريلاينس، شريطة تنفيذ بعض التعديلات الطوعية، وتم الإعلان عن الموافقة عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، وعلى الرغم من أن الهيئة التنظيمية لم تكشف عن التنازلات أو التعديلات المحددة التي وافقت عليها الشركات، ويمثل هذا الدمج خطوة هامة في إعادة تشكيل مشهد الإعلام والترفيه في الهند، ويعكس التنافس المتزايد في هذا القطاع.
ووفقًا لتقرير حديث، اقترحت ديزني وريلاينس تقديم بعض التنازلات للحصول على موافقة لجنة المنافسة على دمجهما، ومن المحتمل أن تكون هذه التعديلات تهدف إلى معالجة أي مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار وضمان سير العملية التنظيمية بسلاسة، ومن خلال دمج مواردهما وخبراتهما، تهدف ديزني وريلاينس إلى استغلال قوتهما المشتركة لإنشاء كيان قوي في صناعة الترفيه الهندية، قادر على مواجهة هيمنة اللاعبين الحاليين.
كذلك يتيح الدمج للشركة الجديدة أن تتنافس بشكل أكثر فعالية مع كبار المنافسين العالميين والمحليين، مثل سوني ونتفليكس وأمازون، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من أكثر من 120 قناة تلفزيونية وخدمات بث، ومن المتوقع أن يعزز هذا التحرك الاستراتيجي بشكل كبير من قدرة الشركات على استحواذ حصة أكبر من السوق الرقمي والبث المتنامي في الهند، ومع الدمج، تستعد ديزني وريلاينس لإحداث ثورة في قطاع الترفيه في الهند، مما يوفر بديلاً قويًا للعمالقة الإعلاميين الحاليين ويعزز عروض المحتوى للمستهلكين.
MENAFN29082024000045015682ID1108614516
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.