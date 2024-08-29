الحكومات تحاول رفع الإيرادات دون تأثير سلبي على الاقتصاد

(MENAFN
) بعد قرون من مقارنة جان-باتيست كولبرت، وزير المالية في عهد لويس الرابع عشر، الضريبة بجني الريش من الإوزة للحصول على أكبر قدر من الريش بأقل قدر من الضجيج، لا يزال هذا التشبيه يتردد صداه لدى الحكومات الحديثة، وتعاني الاقتصادات المتقدمة حول العالم الآن من ارتفاع الديون العامة، زيادة مدفوعات الفوائد، وازدياد الطلب على الخدمات العامة في أعقاب الجائحة، وتدفع هذه الضغوط المالية الحكومات إلى البحث عن مصادر جديدة للإيرادات الضريبية بدلاً من الاعتماد فقط على النمو الاقتصادي، الذي أثبت عدم كفايته لسد الفجوة بين الإيرادات الحالية والطلبات المالية المتزايدة، ونتيجة لذلك، تعزز الحكومات جهودها لاستخراج المزيد من الضرائب من الأفراد الأثرياء، المتهربين من الضرائب، والشركات متعددة الجنسيات - الذين يُعتبرون عادةً "الإوز" الأكثر نضجًا للانتزاع.
كما بدأت العديد من الحكومات بالفعل في تنفيذ تدابير تستهدف هذه الفئات الثرية، وعلى سبيل المثال، قامت إيطاليا مؤخرًا بزيادة ضريبة الدخل على الأجانب الأغنياء، مما يعكس اتجاهًا أوسع يستهدف الأفراد ذوي الثروات الكبيرة الذين يمتلكون أصولًا في الخارج، وبالمثل، أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز-إيلو، عن خطط لإلغاء نظام الضريبة على "غير المقيمين"، وزيادة الضرائب على قطاع الأسهم الخاصة، وفرض تدابير أشد لمكافحة التهرب الضريبي، وتتماشى هذه الاستراتيجيات مع اهتمام متزايد بين السياسيين في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في استكشاف إمكانية استخدام ضرائب الثروات كأداة لجمع الإيرادات اللازمة، ومع ذلك، في حين أن استهداف الأثرياء والشركات الكبرى يبدو له جاذبية سياسية واضحة، خاصة بين الناخبين الذين يشعرون بأن الفجوة الاقتصادية قد اتسعت، فإن هذا النهج يحمل مخاطر كبيرة في اقتصاد عالمي حيث يتحرك رأس المال والأفراد بحرية.
كما أن هناك قلق من أن فرض ضرائب مفرطة على الأثرياء والشركات الكبرى قد يؤدي إلى تأثير عكسي، مما يؤدي إلى هجرة هؤلاء إلى ولايات ذات نظم ضريبية أكثر ملاءمة، ووفقًا لشركة يو بي إس، من المتوقع أن تفقد المملكة المتحدة المزيد من المليونيرات مقارنة بأي دولة أخرى بحلول عام 2028، مما يبرز الجانب السلبي المحتمل للسياسات الضريبية العدوانية، وبالتالي، بينما قد يبدو استهداف الأثرياء والشركات الكبيرة خيارًا جذابًا، يجب ضبط هذه التدابير بعناية لتجنب تقليص قاعدة الضرائب مع زيادة المعدلات، وعلاوة على ذلك، لدى الحكومات المثقلة بالأعباء استراتيجيات أخرى، مثل التركيز على تقليص "فجوة الضرائب" - الفرق بين الضرائب المستحقة والضرائب المحصلة، وعلى سبيل المثال، تم تقدير فجوة الضرائب في المملكة المتحدة للسنة المالية 2022-23 بمقدار 39.8 مليار جنيه إسترليني، مما يبرز فرصة كبيرة لزيادة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة المعدلات الحالية، ومع سعي الحكومات لتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية، يجب عليها التنقل بين التنازلات المعقدة في سياسة الضرائب لتجنب العواقب غير المقصودة.
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