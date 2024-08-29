هيونداي موتور تشع استراتيجية طموحة لتوسيع نطاقها العالمي وتقوية أدائها المالي

(MENAFN
) وضعت شركة هيونداي موتور، إحدى الشركات الرائدة في صناعة السيارات في كوريا الجنوبية، استراتيجية طموحة للتوسع بشكل كبير في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة، وحددت الشركة هدفًا جريئًا لتحقيق مبيعات عالمية سنوية قدرها 5.55 مليون سيارة بحلول عام 2030، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 30 بالمئة مقارنة بمبيعاتها في عام 2023، ويعكس هذا الهدف تصميم هيونداي على زيادة حصتها في السوق من خلال تعزيز عروض منتجاتها، التوسع إلى أسواق جديدة، واستغلال سمعتها في الجودة والابتكار، وسجلت هيونداي في عام 2023 مبيعات عالمية بلغت 4.21 مليون وحدة، وتعتبر الشركة السنوات السبع المقبلة فترة حاسمة للبناء على هذه القاعدة الصلبة وتحقيق أهداف النمو الطموحة.
كما تشمل استراتيجية هيونداي الرئيسية تعزيز انخراطها في تقنيات السيارات المتقدمة، لا سيما في مجال القيادة الذاتية، وأعلنت الشركة عن خطط لتسويق أعمالها في مجال تصنيع سيارات القيادة الذاتية، بهدف أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في هذا القطاع سريع النمو، من خلال التركيز على تطوير وتوريد السيارات ذاتية القيادة، تسعى هيونداي للاستفادة من تقدمها التكنولوجي وتلبية الطلب المتزايد من شركات البرمجيات ذاتية القيادة، ولا يقتصر هذا النهج على وضع هيونداي كمزود للسيارات الذاتية القيادة فقط، بل أيضًا كمورد رئيسي للشركات التكنولوجية التي تقود الابتكار في حلول القيادة الذاتية، مما يخلق مصادر إيرادات جديدة ويوسع نموذج أعمالها إلى ما هو أبعد من التصنيع التقليدي للسيارات.
وإلى جانب أهدافها في المبيعات والتكنولوجيا، تستهدف هيونداي أيضًا تحسينات كبيرة في أدائها المالي. تهدف الشركة إلى تحقيق هامش ربح تشغيلي يزيد عن 10 بالمئة بحلول عام 2030، وهو هدف يبرز التزامها بزيادة الربحية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، إدارة التكاليف، والاستثمار الاستراتيجي في المجالات ذات النمو المرتفع، ومن خلال التوازن بين جهودها لتوسيع حجم المبيعات وتحسين هوامش الأرباح، تخطط هيونداي لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمي للسيارات، وتبرز هذه الاستراتيجية الشاملة نهج هيونداي المستقبلي، حيث تهدف ليس فقط إلى زيادة أرقام مبيعاتها، بل أيضًا إلى تعزيز موقعها في السوق كقائد في كل من الابتكار والأداء المالي في صناعة السيارات.
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