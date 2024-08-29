العملات الرئيسية تتباين وسط ترقب لقرار الفائدة الأمريكي

(MENAFN
) ظل الدولار الأمريكي قريبًا من أدنى مستوى له منذ أكثر من عام مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، حيث تابع المستثمرون عن كثب التطورات المتعلقة بإمكانية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة المتوقع الشهر المقبل، وفي الوقت نفسه، ظل الجنيه الاسترليني قريبًا من أعلى مستوى له منذ سنوات، حيث بقي المتداولون حذرين وبحثوا عن مزيد من الوضوح بشأن حجم التعديل المحتمل في أسعار الفائدة الأمريكية، وقد خلق الترقب المحيط بهذا القرار أجواءً متوترة في السوق، حيث تقلبت العملات وسط حالة من عدم اليقين، وعلى سبيل المثال، وصل الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر، مدعومًا ببيانات تشير إلى تباطؤ في التضخم المحلي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر في يوليو، ورغم الشعور الإيجابي من هذه البيانات، كانت ردود الفعل العامة في السوق معتدلة بعض الشيء، مما يعكس خيبة أمل بشأن وتيرة تحركات الأسعار العامة، وبحلول نهاية جلسة التداول، استقر الدولار الأسترالي، متداولًا ثابتًا عند 0.06793 دولار.
كما سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، زيادة طفيفة بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل إلى 100.78، وهذا المستوى أعلى بقليل من أدنى مستوى له في 13 شهرًا والذي بلغ 100.51، الذي تم تسجيله في الجلسة السابقة، وعلى الرغم من هذه الزيادة الطفيفة، فقد انخفض الدولار بنسبة 3.4 بالمئة على مدى الشهر، مما يجعله في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2022، ويسلط الاتجاه التنازلي للدولار الضوء على المشاعر السائدة في السوق، والتي تأثرت بشدة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الفوري من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وفي المقابل، شهد الجنيه الاسترليني انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.14 بالمئة، ليبلغ 1.3243 دولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2022 عند 1.3269 دولار، وبالمثل، شهد اليورو انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.24 بالمئة مقابل الدولار، ليصل إلى 1.1156 دولار، ومع ذلك، ظل بالقرب من أعلى مستوى له في 13 شهرًا الذي تم تسجيله في وقت سابق من الأسبوع.
في حين شهد الين الياباني أيضًا انخفاضًا، حيث ابتعد أكثر عن أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 143.45 ين لكل دولار الذي تحقق يوم الاثنين، وانخفض بنسبة 0.23 بالمئة ليصل إلى 144.33 ين لكل دولار، وفي الوقت نفسه، شهد الدولار النيوزيلندي أيضًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة، متداولًا عند 0.6246 دولار، وتعكس هذه التحركات عبر العملات المختلفة حالة عدم اليقين الأوسع التي تسود الأسواق العالمية حيث يبحث المستثمرون عن إشارات قد تشير إلى الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية، وتشير الإشارات المختلطة من بيانات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة وتحركات العملات إلى التقلبات التي تميز المشهد المالي العالمي حاليًا، حيث يظل المتداولون حذرين ومتيقظين لأي مؤشرات اقتصادية جديدة قد تؤثر على قرارات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
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