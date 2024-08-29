الأردن..طالب يعثر على حقيبة مليئة بالنقود ويسلمها

MENAFN - Khaberni) خبرني -كرمت إدارة مدرسة عمار بن ياسر في الصريح بلواء بني عبيد بمحافظة اربد الطالب عدي ابو عبيد لامانته بعد أن عثر في الشارع العام على مبلغ 3500 دينار أثناء قدومه للمدرسة.

وسلم الطالب ابو عبيد المحفظة التي عثر بداخلها على المبلغ وهوية شخصية وأوراق ثبوتية حيث تواصلت الإدارة فورا مع صاحب المبلغ بعد التعرف عليه من خلال الهوية الشخصية، بحسب صحيفة الدستور.

واكدت إدارة ان الطالب ابو عبيد مثالا للأمانة في تصرفه الذي يعكس القيم الإسلامية النبيلة والاخلاص والشيم الأردنية الأصيلة.