منصة «طلبات» تستعد للإدراج في سوق دبي المالي

أكدت «طلبات» المنصة العاملة في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة اليومية، أن شركتها الأم «دليفري هيرو» بدأت الاستعدادات لإدراج منصة «طلبات» في سوق دبي المالي خلال الربع الرابع من عام 2024.

وقالت الشركة إن

تنفيذ الطرح العام الأولي

سيخضع

للموافقات التنظيمية ولظروف السوق وموافقة مجلس الإدارة ومجلس الإشراف لدى شركة «دليفري هيرو» وستقوم «دليفري هيرو» و«طلبات» بالإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الإدراج المحتمل في الوقت المناسب.

وتفصيلاً، قالت شركة خدمات توصيل الطعام الألمانية دليفري هيرو إنها تستعد لطرح عام أولي لشركة طلبات الإماراتية التابعة لها في بورصة دبي في الربع الرابع من العام الجاري.

وأوضحت دليفري هيرو أنه بموجب الطرح العام الأولي المزمع في سوق دبي المالي، ستبيع الشركة الأم أسهما قائمة في شركة طلبات مع الاحتفاظ بحصة أغلبية.

وارتفع سهم دليفري هيرو 7 بالمئة في التعاملات المبكرة في بورصة فرانكفورت.

ووفقا لبيان صدر بعد وقت قصير من إعلان خطط الطرح العام الأولي، قفزت مبيعات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 31 بالمئة في الربع الثاني، وهو نمو أسرع من المناطق الأخرى.

وبلغت القيمة الإجمالية للبضائع في طلبات العام الماضي، وهو معيار لدى شركات التوصيل يقيس إجمالي قيمة السلع المباعة، 5 مليارات يورو (5.57 مليار دولار).

وتخدم طلبات عملاء في أنحاء منطقة الشرق الأوسط في دول مثل الإمارات والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت وعمان وقطر والسعودية.





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