منصة «طلبات» تستعد للإدراج في سوق دبي المالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت «طلبات» المنصة العاملة في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة اليومية، أن شركتها الأم «دليفري هيرو» بدأت الاستعدادات لإدراج منصة «طلبات» في سوق دبي المالي خلال الربع الرابع من عام 2024.
وقالت الشركة إن
تنفيذ الطرح العام الأولي
سيخضع
للموافقات التنظيمية ولظروف السوق وموافقة مجلس الإدارة ومجلس الإشراف لدى شركة «دليفري هيرو» وستقوم «دليفري هيرو» و«طلبات» بالإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الإدراج المحتمل في الوقت المناسب.
وتفصيلاً، قالت شركة خدمات توصيل الطعام الألمانية دليفري هيرو إنها تستعد لطرح عام أولي لشركة طلبات الإماراتية التابعة لها في بورصة دبي في الربع الرابع من العام الجاري.
وأوضحت دليفري هيرو أنه بموجب الطرح العام الأولي المزمع في سوق دبي المالي، ستبيع الشركة الأم أسهما قائمة في شركة طلبات مع الاحتفاظ بحصة أغلبية.
وارتفع سهم دليفري هيرو 7 بالمئة في التعاملات المبكرة في بورصة فرانكفورت.
ووفقا لبيان صدر بعد وقت قصير من إعلان خطط الطرح العام الأولي، قفزت مبيعات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 31 بالمئة في الربع الثاني، وهو نمو أسرع من المناطق الأخرى.
وبلغت القيمة الإجمالية للبضائع في طلبات العام الماضي، وهو معيار لدى شركات التوصيل يقيس إجمالي قيمة السلع المباعة، 5 مليارات يورو (5.57 مليار دولار).
وتخدم طلبات عملاء في أنحاء منطقة الشرق الأوسط في دول مثل الإمارات والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت وعمان وقطر والسعودية.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN29082024000110011019ID1108614468
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.