طيران نيوزيلندا يعلن استمرار مشكلات المحركات لمدة عامين

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة طيران نيوزيلندا، جريج فوران، أن مشكلات المحركات التي أدت إلى توقف عدد كبير من طائرات الشركة ستعوق العمليات لمدة عامين آخرين.

وقال فوران، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ اليوم، إن أربع طائرات من أصل 14 طائرة طراز بوينغ 787 تابعة لشركة طيران نيوزيلندا لا يمكنها حالياً الطيران، لأن شركة «رولز-رويس هولدينحز» ليس لديها المحركات التي تشغل الطائرات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال فوران إن ست طائرات من أصل 17 طائرة طراز إيرباص «إيه321» تابعة لشركة طيران نيوزيلندا متوقفة عن الطيران، فيما تعمل الشركة مع شركة «برات آند ويتني» الأمريكية لصناعة محركات الطائرات بشأن متطلبات الصيانة الإضافية.

وقال فوران إن التأثير التشغيلي «سيبقى معنا لمدة عامين»، مشيراً إلى أن من المتوقع أن يتراجع عدد الطائرات التي تخرج عن نطاق الخدمة تدريجيا خلال تلك الفترة.

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