«إمباور» ترسي عقداً لتصميم محطتها الثانية في قرية جميرا

أرست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور" أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عقداً لتصميم ثاني محطاتها لتبريد المناطق في قرية جميرا، على أن تبدأ عمليات بناء المحطة خلال الربع الأول من العام المقبل 2025.

يعتبر مشروع قرية جميرا أحد أكبر "إمباور" حيث سيصل عدد المحطات المتواجدة في تلك المنطقة الى 6 محطات من الجيل الجديد في المستقبل القريب، إذ ستخدم المؤسسة المشروع كاملاً بقدرة إجمالية تصل الى 256,000 طن تبريد.

وينقسم المشروع الى منطقتين متتاليتن، قرية جميرا الدائرية (JVC) التي تمتد على مساحة 560 هكتارًا ومثلث قرية جميرا (JVT) التي تمتد على مساحة 242 هكتارًا.

وتعد المحطة الجديدة ثاني محطات قرية جميرا ضمن الستة محطات المستقبلية بعد محطتها الأولى التي تعد أول محطة تبريد ذاتية التشغيل بالعالم والتي تخدم حالياً حوالي 114 مبنى بقدرة انتاجية تصل الى 49,000 طن تبريد.

أما المحطة الجديدة فستصل قدرتها الانتاجية الى حوالي 37,000 طن تبريد، وستكون مجهزة بتقنيات تبريد متطورة تتميز بأقل استهلاك للطاقة والمياه والتي بدورها ستخدم العديد من الأبنية السكنية والتجارية وفنادق وغير ذلك.

تستقطب قرية جميرا تنوعاً كبيراً في السكان، نظراً لموقعها الاستراتيجي في قلب دبي الجديدة وسط مساحات خضراء، حيث يسكنها الأفراد والعائلات بمختلف عدد أفرادها نظراً لتوفر المرافق والخدمات العديدة، كالمدارس ووجهات التسوّق والترفيه ومراكز اللياقة وغيرها.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور"، تشهد قرية جميرا إقبالاً كبيراً من المستثمرين لتطوير مباني متعددة الاستخدامات، وتأتي ترسية العقد الجديد في سياق تنفيذ خططنا المدروسة لتلبية الطلب الكبير والمتزايد على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة وجاهزية المؤسسة لتلبية الاحتياجات المستقبلية في قرية جميرا.

وأكد إلى أن التصميم الهندسي للمحطة الجديدة المرتقبة، تتناغم مع باقي محطات المؤسسة، حيث تطبق المؤسسة أعلى المعايير الدولية والمحلية للمباني الخضراء في جميع محطاتها، وتلتزم بتحسين كفاءة استخدام الموارد المختلفة لتقليل تأثير المباني على صحة الإنسان والبيئة خلال دورة الحياة الفعلية للمبنى، بما يدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، والتعهدات والالتزامات الوطنية المحددة لدولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي، ومبادرة "دبي الذكية" التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وأضاف أن المؤسسة تواصل بثبات تنفيذ خطط التوسع في تقديم خدماتها لمختلف المشاريع النوعية والضخمة متعددة الاستخدامات في مختلف مناطق دبي، بما يضمن ريادتها في صناعة تبريد المناطق وتوفير خدمة ذات جودة عالية وصديقة للبيئة للمتعاملين.

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