نيكاي الياباني يغلق مستقراً وأسهم التكنولوجيا تتماسك

أنهى المؤشر نيكاي الياباني تداولات الخميس مستقراً إلى حد كبير وتعافى من خسائره المبكرة بعدما قلصت أسهم التكنولوجيا التراجعات الناجمة عن توقعات مخيبة للآمال من شركة إنفيديا.

وأغلق المؤشر نيكاي على تراجع 0.02 بالمئة عند 38362.53 نقطة بعد أن هبط بنحو 1.12 بالمئة في خلال الجلسة.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً فصعد 0.03 بالمئة.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون، عملاقة معدات الرقائق، 1.76 بالمئة بعدما هوى بنحو 3.49 بالمئة في وقت سابق. ونزل سهم نظيرتها الأصغر ديسكو 2.46 بالمئة متعافياً إلى حد كبير من تراجع وصل إلى 5.33 بالمئة.

أما سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق، وهي من الموردين لإنفيديا، فتمكن من إنهاء الجلسة مرتفعاً 0.3 بالمئة ومحا خسائره المبكرة التي بلغت 3.6 بالمئة.

ولم ترق توقعات إنفيديا للإيرادات والهوامش الإجمالية إلى مستوياتها المعتادة أخيراً عندما كانت تتجاوز أهداف وول ستريت، مما طغى على بياناتها الخاصة بالإيرادات والأرباح وكذلك إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار.

وكان سهم شركة نيدك لصناعة مكونات الإلكترونيات الخاسر الأكبر على نيكاي إذ هوى 3.32 بالمئة بعد أن أرجأت شركة سوبر مايكرو كمبيوتر الأمريكية المصنعة للخوادم، والتي تطور معها وحدات تبريد مائية للخوادم، تقديم تقريرها السنوي.

وكان أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي من حيث النقاط سهم فاست ريتيلينج مشغلة متاجر يونيكلو الذي ارتفع 0.67 بالمئة.

لكن أداء السهم كان متقلباً وانخفض خلال التداولات بواقع 2.38 بالمئة ليكون أكبر عامل هبوطي على المؤشر. وجرى تداول السهم اليوم الخميس دون الحق في توزيعات أرباح.

ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، انخفض 109 وارتفع 115 فيما أغلق واحد على استقرار.

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