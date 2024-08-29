ألمانيا تبدأ عهدًا جديدًا في دوري الأمم الأوروبية بتشكيلة شبابية

اختار مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان تشكيلة مطعّمة ببعض اللاعبين الشبان بعد إعتزال النجوم المخضرمين، ذلك لخوض استحقاق دوري الأمم الأوروبية في أيلول/سبتمبر في أول ظهور لـ "دي مانشافت" منذ خروجه من الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2024 التي استضافها على أرضه.

وهذه التشكيلة الأولى لأبطال العالم 4 مرات منذ إعلان الحارس مانويل نوير وتوماس مولر الاعتزال الدولي وتوني كروس تعليق حذائه نهائيا.

كذلك، أعلن قائد المنتخب في كأس أوروبا الأخيرة إيلكاي غوندوغان الذي غاب عن فوز ألمانيا بلقب كأس العالم 2014 بداعي الإصابة، اعتزاله الدولي.

ولم يُعلن ناغلسمان هوية اللاعب الذي سيحمل شارة القيادة خلفا لغوندوغان، لكنّ بعض التقارير الإعلامية الألمانية ذكرت بأنّ يوزوا كيميش سيكون في طليعة المرشحين.

ويُعد لاعب الوسط أنجيلو ستيلر الوحيد المستدعى من دون أن يخوض قط مباراة دولية، حيث أشاد ناغلسمان بـ "أدائه الجيد" مع شتوتغارت الذي حلّ وصيفا لباير ليفركوزن في الدوري الألماني الموسم الماضي.

وقال المدرب الشاب إنّه سيُبقي على أغلب الوجوه التي برزت في النهائيات القارية الأخيرة على الرغم من الخروج من ربع النهائي.

ونوّه ناغلسمان "في الوقت الحالي، هذه التغييرات كافية للمنتخب الوطني. نريد أن نمنح تشكيلة كأس أوروبا الفرصة لتقديم نفسها مرة أخرى في المباريات الأولى بعد البطولة".

وسيحظى أخيرا الحارس مارك-أندريه تير شتيغن بفرصة أن يكون الحارس الأول بعد أن بقي خلف نوير لسنوات طويلة، حيث ستكون أنظاره شاخصة الى كأس العالم 2026.

ويغيب مدافع ريال مدريد الإسباني أنتونيو رودريغر عن الاستحقاق الدولي المقبل بعد أن مُنح قسطا من الراحة بسبب كثافة المباريات التي خاضها خلال العام الحالي.

ولم تضم التشكيلة مهاجم بايرن سيرج غنابري الذي غاب عن كأس أوروبا الاخيرة بسبب إصابة عضلية، وذلك الرغم من عودته الى الملاعب.

وتلتقي ألمانيا مع ضيفتها المجر في السابع من أيلول/سبتمبر في دوسلدورف، قبل أن تواجه هولندا في أمستردام في العاشر منه ضمن منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول والتي تضم أيضا البوسنة.

فيما يأتي التشكيلة

حراسة المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم)، ألكسندر نوبل (شتوتغارت)، مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني)

الدفاع: فالديمار أنتون، ماكسيميليان ميتلشتات (شتوتغارت)، بنيامين هنريشس، دافيد راوم (لايبزيغ)، يوزوا كيميش (بايرن ميونيخ)، روبين كوخ (أينتراخت فرانكفورت)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

الوسط: روبرت أندريش، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن)، كريس فوهريش وأنجيلو ستيلر (شتوتغارت)، باسكال غروس وإيمري دجان (بوروسيا دورتموند)، جمال موسيالا وألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ)

الهجوم: مكسيميليان باير (بوروسيا دورتموند)، نيكلاس فولكروغ (وست هام الإنكليزي)، كاي هافيرتس (أرسنال الإنكليزي)، ودنيز أونداف (شتوتغارت).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز