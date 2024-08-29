«دبي للسلع المتعددة»: زيادة عدد الشركات الكولومبية المسجلة بنسبة 21 % خلال 2024

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن تسجيل زيادة بنسبة 21%

في عدد الشركات الكولومبية المسجلة فيه منذ بداية العام، ليصل إلى 23 شركة من كولومبيا تتخذ من المركز مقراً لها من بين 150 شركة إجمالاً من قارة أمريكا الجنوبية.

وإلى جانب هذا الإعلان، وقع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة بوغوتا، مما يمثل خطوة مهمة في تعزيز علاقاته الاقتصادية مع كولومبيا. وتهدف الشراكة الجديدة إلى تعزيز تبادل المعلومات الاقتصادية وتعزيز نمو الروابط التجارية من خلال الدعم المشترك لمبادرات الشركات والترويج للفعاليات.

يأتي ذلك مع اختتام المركز بنجاح جولته الترويجية "وُجد من أجل التجارة" في كولومبيا، وهي الزيارة الثالثة التي يقوم بها إلى البلد اللاتيني خلال عدة سنوات.

وزار المركز خلال الجولة كلاً من العاصمة الكولومبية بوغوتا ومدينة ميديلين المجاورة، حيث ركز على ثلاثة قطاعات رئيسية هي القهوة والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، وسلط خلال الزيارة الضوء على الفرص الواعدة المتاحة للشركات الكولومبية لتوسيع نطاق عملياتها عالمياً عبر بوابة دبي.

وجاءت زيارة مركز دبي للسلع المتعددة في أعقاب التوقيع التاريخي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا والتي من المتوقع أن تؤدي إلى مضاعفة حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 1 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة. كما توفر سوق كولومبيا الغنية بالسلع والقائمة على الابتكار إمكانات تصديرية متنوعة تتناغم بصورة مثالية مع البنى التحتية المتكاملة والخدمات المتخصصة التي يوفرها المركز لقطاعات تجارة السلع وتقنيات Web3

قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تعد كولومبيا دولة غنية بالتنوع وسوق تتميز بوفرة السلع.

وتعتبر أكبر مصدّر للفحم إلى الولايات المتحدة، كما إنها أيضا أحد أكبر منتجي الزمرد، وثاني أكبر منتج للبن في أمريكا اللاتينية، وأحد أكبر عشرة منتجين للكاكاو.

في عام 2022، صدّرت كولومبيا 2.59 مليار دولار أمريكي من السبائك، ما يجعلها من أكبر 30 مصدّراً للذهب.

وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا مع دخولها حيز التنفيذ إلى جانب الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمركز دبي للسلع المتعددة مع غرفة تجارة بوغوتا، فرصة كبيرة للاستفادة من ذلك كنقطة انطلاق لتعميق الترابط بين منطقتينا ودفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل. لذلك يسعدني أن أعود إلى كولومبيا في هذا الوقت المحوري للتواصل مع مجتمع الأعمال وضمان استفادة الشركات الكولومبية بشكل كامل من الفرص التجارية التي توفرها دبي".

وأكد محمد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كولومبيا، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، قائلاً: "تتضافر جهود الإمارات وكولومبيا لبناء حقبة جديدة من الازدهار المشترك، ترتكز على دعائم راسخة من التجارة البينية المتنامية والنشاط الاقتصادي المتزايد، فضلاً عن التبادل الثري في مجالات المعرفة والثقافة ومشاركة الخبرات. وإن المبادرات الفعّالة، كالجولات الترويجية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة، تلعب دوراً محورياً في تعزيز هذه الجهود المشتركة وترسيخ أواصر التعاون بين بلدينا. وفي هذا السياق، لا يسعني إلا أن أشيد بالجهود الاستثنائية التي يبذلها فريق المركز، والتي تسهم بشكل ملموس في دفع عجلة التعاون الإماراتي الكولومبي نحو آفاق أرحب".

وأقيمت فعاليتا المركز "وجد من أجل التجارة" بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بوغوتا وغرفة تجارة بوغوتا ورابطة الأعمال الوطنية الكولومبية. وتم إطلاع أكثر من 400 من قادة الأعمال الكولومبيين على أبرز التسهيلات والمزايا التجارية التي توفرها دبي وسهولة ممارسة الأعمال التجارية داخل منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة. وكانت الفعاليتان جزءاً من الحملة الاستراتيجية لمركز دبي للسلع المتعددة لجذب موجة جديدة من الشركات الكولومبية إلى دبي، حيث تمثل الدولة اللاتينية سوقاً مستهدفة رئيسية للمركز.

وقال أوفيديو كلاروس، الرئيس التنفيذي في غرفة تجارة بوغوتا: "تأتي مُذكرة التفاهم التي وقّعناها مع مركز دبي للسلع المتعددة في وقتٍ هامٍ تتطور فيه العلاقات الاقتصادية بين بلدينا بشكلٍ مُلفت.

إنّ هدفنا الأساسي هو تمكين الشركات الكولومبية من بناء علاقات تعاون مفيدة في أسواق جديدة واستكشاف الفرص المتاحة أمامها للتوسع وذلك من خلال استضافة مبادرات وفعاليات تجارية مختلفة تخدم هذه الغاية. كما أن تبادل المعلومات الاقتصادية مع المركز سيعمل على تعميق فهمنا المُشترك لديناميكيات السوق، مما يضمن توجيه تركيزنا نحو أفضل الفرص التجارية والاستثمارية المُواتية".

يلعب برنامج الجولات الترويجية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في تسليط الضوء على أهمية دبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار.

ويؤكد المركز من خلال هذه السلسلة من الجولات على القيمة المميزة التي تجعل من الإمارة وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر.

والجدير بالذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة يساهم بنسبة% 15 في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دبي. وفي عام 2023، حققت المنطقة الحرة التابعة للمركز ثاني أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، حيث استقطبت ما يقرب من 2,700 شركة جديدة. ويبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز حالياً أكثر من 24,000 شركة من جميع أنحاء العالم.

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