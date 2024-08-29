«الأونروا»: 3 آلاف شخص يبدأون حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم، أن أكثر من 3000 شخص سيبدأون قريباً حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة.

وقال المدير الميداني لوكالة الأونروا في غزة، سام روز، في منشور على منصة «إكس»، اليوم: «لقد شكَّل نقص المياه والرعاية الصحية ووصول المساعدات الإنسانية عاصفة كاملة من الظروف التي أدت إلى ظهور شلل الأطفال مرة أخرى في غزة».

وأضاف أن أكثر من 3000 شخص، بما في ذلك أكثر من 1000 من الأونروا، سيبدأون قريباً حملة تطعيم رئيسية في قطاع غزة.

وكان الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان أعلن أن مليوناً ومئتي ألفَ جرعة من لقاح شلل الأطفال وصلت، مساء يوم الأحد الماضي، إلى مستودعات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في قطاع غزة، وتم حفظها ضمن سلسلة التبريد اللازمة، فيما يتم العمل على توفير 400 ألف جرعة أخرى، لتطعيم أكثر من 95% من الأطفال من عمر يوم حتى 10 سنوات.

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