حذار هدر الطعام في المغرب.. عقوبة قد تنتظرك!

MENAFN - Khaberni) خبرني - قبل أن تقدم على إهدار الطعام في المغرب يجب أن تفكر أكثر من مرة، فغرامة مالية قد تكون في انتظارك، خصوصا إذا كنت صاحب مطعم أو بائعا للخضار والفواكه.

وتقترح تلك المبادرة التشريعية أن يتم فرض غرامة مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر على الجهات التي قامت عن قصد بهدره، أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه.

أما الهدف من هذا المشروع الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، فجعل عموم الفاعلين في ميدان التغذية، مسؤولين عن محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، بجعل المواد الغذائية التي لم يتم بيعها مواد قابلة للاستهلاك وعدم رميها.

أرقام صادمة

لاسيما أن أرقام هدر الطعام في البلاد صادمة. فخلال سنة 2022 تخلصت الأسر المغربية من أكثر من 4.2 ملايين طن من المواد الغذائية دون الاستفادة منها، أي بزيادة تقارب مليون طن عن 2021، والتي رميت فيها 3.3 ملايين طن من الأطعمة، استنادا لتقرير برنامج الأمم متحدة للبيئة حول مؤشر هدر أو تبذير الأغذية لـ 2024.

فيما بلغت الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام 113 كيلوغراما في 2022، بعدما كانت في حدود 91 كيلوغراما خلال 2021، ما يكبد الاقتصاد خسائر فادحة، في وقت لم تستطع فيه معظم الدول تحقيق الأمن الغذائي، حيث لا يجد الكثير من الأشخاص ما يقتاتون عليه.

هذه الأرقام المخيفة دفعت إلى اقتراح مشروع قانون يقترح أن يتم فرض غرامة مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر على الجهات، التي قامت عن قصد بهدر الطعام، أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه.

ترحيب أصحاب المطاعم

في حين لقي مشروع القانون هذا تنويها وإشادة من قبل بعض المهنيين. حيث نوهت حنان لشهب وهي صاحبة مطعم "مشواة الأندلس" بالعاصمة الرباط بهذه المبادرة معتبرة أنها مميزة خصوصا إذا تضمنت التوعية بأهمية الحفاظ على الطعام وكيفية تجنب هدره وتبذيره، لاسيما أن أصحاب المطاعم بأنفسهم يتكبدون خسائر تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة بالمئة من رقم المعاملات، وهي نسبة تبقى مرتفعة".

كما أضافت قائلة "أتمنى ألا يتعرض هذا القانون لصعوبات على مستوى التطبيق، إذ يتطلب اقتراح حلول بديلة، حتى لا تضيع المواد الغذائية، وهذه مهمة منوطة بالجميع"

بدوره، أشاد المحمدي علوي علي، أحد مؤسسي مطاعم "موجود" بمثل هذه المبادرة، معتبرا أنها مهمة جدا. وقال في تصريحه للعربية.نت "نحن من جانبنا في المطعم نحاول إعادة استعمال وتدوير أكبر عدد من المواد في نطاق القانون، وأنا جد متفائل بهده المبادرة التي من شأنها تجنيب المستهلك أي خطر أو ضياع.

كما أضاف: "نحن منفتحون على أي قانون أو مبادرة في هذا الخصوص، لاسيما إذا كانت ستقدم تأطيرا بنيويا جيدا لجميع الفاعلين لتفادي أي تهديد لصحة وسلامة المستهلكين".

الأمن الغذائي

في المقابل، رأى حسن الشريفي (اسم مستعار) شاب ثلاثيني يعشق ارتياد المطاعم، أن هذه المبادرة رغم حسناتها، ستواجه تحديات أساسية من بينها وفرة المواد الغذائية في السوق المغربية خصوصا الخضر، والارتفاع المهول لأسعاره هذا العام، وبالتالي سيطرح السؤال هل نحن في وضع يمكن أن نتحدث فيه عن هدر الغذاء؟ بدل الحديث عن تأمين الغداء بالجودة والسعر المناسبين للقدرة الشرائية للمواطنين."

كما أردف أن " الأمر الثاني يتعلق بآلية مراقبة هدر الغذاء، وكيف ستتم هذه العملية، حيث وكما هو معلوم حتى المراقبة الصحية العادية لجودة وصحة المنتجات الغذائية تثار بخصوصها مجموعة من التساؤلات"

حلول بديلة

يذكر أن مشروع القانون اقترح كذلك بعض الإجراءات البديلة لهدر الطعام، من قبيل استعمال الأطعمة غير المباعة والقابلة للاستهلاك البشري في شكل هبات، أو تحويلها للاستهلاك الحيواني، أو استعمالها في استخراج الطاقة والأسمدة.

كما يمكن أن تمنح الأطعمة بدون مقابل أو بثمن رمزي للجمعيات المكلفة بتدبير دور الطلبة أو الطالبات، أو للجمعيات المكلفة بإيواء المتشردين أو المسنين، أو غيرهم ممن يعانون الفقر والهشاشة.