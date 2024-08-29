الدوري الإيطالي يشتعل.. مواجهات قوية تنتظر الأندية الكبرى

تنطلق منافسات الجولة الثالثة من بطولة الإيطالي بمباراتين، غدا الجمعة، تجمع الأولى بين فينيزيا وضيفه تورينو، ويلعب في الثانية حامل اللقب إنتر ميلان مع ضيفه أتالانتا.

ويدخل إنتر ميلان المواجهة بعدما نجح في الجولة الثانية من تحقيق فوزه الأول بالمسابقة بهدفين نظيفين على حساب ليتشي، معوضا جماهيره عن خيبة الأمل في الجولة الأولى، بالتعادل 2 /2 مع مضيفه جنوه.

وسجل المدافع ماتيو دارميان ولاعب الوسط هاكان شالهان أوغلو، هدفي المباراة أمام ليتشي، لكن الجماهير والمدرب سيميوني إنزاجي لازالا يبحثان عن أهداف من نجوم الفريق ولا سيما الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ولم يسجل لاوتارو مارتينيز في مواجهة جنوه التي انتهت بالتعادل 2/2، فيما غاب عن مواجهة ليتشي بسبب الإصابة.

لكن الفريق الأزرق والأسود سجل 4 أهداف حتى الآن في الموسم الحالي، جاء منهم اثنان للفرنسي ماركوس تورام، وسيكون إنزاجي في حاجة لتضافر جهود جميع نجوم الفريق في الخط الأمامي من أجل تحقيق الفوز على فريق عنيد.

بدوره، يحاول أتالانتا الابتعاد عن أجواء خيبة الأمل المصاحبة لخسارته في الجولة الماضية أمام تورينو بهدف مقابل هدفين، من خلال الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة إنتر ميلان الصعبة.

ولا يتمتع أتالانتا بسجل جيد في مواجهة إنتر ميلان، حيث إنه خسر أربع من آخر ست مباريات بين الفريقين، ولم يتمكن من تحقيق نتيجة أفضل من التعادل مرتين في موسم 2021 / 2022.

ولم ينجح أتالانتا في تحقيق الفوز على إنتر ميلان منذ تشرين الثاني / نوفمبر عام 2018، حينما فاز عليه بنتيجة كبيرة 4 / 1، ومنذ ذلك الحين لم ينجح في الفوز عليه بمسابقة الدوري.

وكان أتالانتا بدأ الموسم بقوة من خلال اكتساح ليتشي برباعية نظيفة، لكنه خسر أمام تورينو في الجولة الماضية، وهو الفريق صاحب لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، والذي خسر في نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد أوائل الشهر الجاري.

لكن الأنظار في الجولة الثالثة ستكون مصوبة وبقوة نحو مواجهة يوفنتوس وضيفه روما، والتي ستقام يوم الأحد.

وبالنسبة للكثيرين تعد مواجهة يوفنتوس وروما واحدة من أقوى المواجهات في تاريخ الكرة الإيطالية، حيث إن الفريقين بلغا ذروة المنافسة بينهما في فترة الثمانينات، حيث سيطرا على المنافسة على اللقب، ورغم أن التفوق كان غالبا ليوفنتوس، نجح روما في الظفر بلقب موسم 1982 / 1983 على حساب الفريق الأبيض والأسود والمدجج بالنجوم وقتها مثل ميشيل بلاتيني والمدافع أنطونيو كابريني والهداف باولو روسي وغيرهم.

وينتظر روما إحصائية غير موفقة بالنسبة له أمام يوفنتوس، حيث إن فريق "السيدة العجوز" يعد أكثر فريق نجح في الفوز على روما بـ 86 فوزا، فيما خيم التعادل في 52 مباراة وفاز روما في 42 مواجهة.

ويدخل فريق المدرب تياجو موتا، مواجهة الأحد، بمعنويات مرتفعة بعدما فاز في أول مباراتين بالدوري على حساب كل من كومو وهيلاس فيرونا بنتيجة واحدة 3 / صفر.

ومع قدوم الصفقات الجديدة لصفوف الفريق مثل الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس من فيورنتينا الإيطالي والهولندي تيون كوبمنيرز القادم من أتالانتا والبرتغالي فرانشيسكو كونسيساو القادم من بورتو، تبدو التوقعات عالية بالنسبة للفريق الذي لم ينجح في الحصول على لقب الدوري الإيطالي منذ موسم 2019 / 2020.

على الجانب الآخر، لا تبدو الأمور جيدة في فريق روما، حيث لعب الفريق مباراتين تعادل في الأولى سلبيا مع كالياري، قبل أن يخسر أمام ضيفه إمبولي 1 / 2، ليصبح برصيد نقطة واحدة فقط بعد مرور جولتين من المنافسة.

وكان المدافع السعودي سعود عبد الحميد، انضم لروما هذا الاسبوع قادما من فريق الهلال، ليصبح أول لاعب سعودي ينضم لفريق في الدوري الإيطالي، وقد ينضم لقائمة الفريق في المباراة التي ستقام في ملعب "يوفنتوس أرينا" في تورينو.

وبعيدا عن سعود عبد الحميد، كان الموقف ضبابيا في الفترة الماضية بالنسبة لفريق العاصمة، بعدما كان مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا قريبا من الرحيل عن الفريق إلى القادسية السعودي قبل فشل الصفقة في اللحظات الأخيرة.

ولم يحظ روما بسوق انتقالات مرض لجماهيره، بعدما ضم الإسباني أنخلينو من لايبزج الألماني ومواطنه بوبا سانجاري من ليفانتي والحارس الأسترالي ماتيو ريان من ألكمار الهولندي، لكنه نجح في ضم صفقة هجومية مميزة تتمثل في الأوكراني أرتيم دوفبيك القادم من جيرونا الإسباني والأرجنتيني ماتياس سولي القادم من يوفنتوس.

وفي مباراة أخرى ستقام يوم الأحد، يسعى فريقا ميلان ولاتسيو إلى تجاوز الخسارة التي تعرضا لها الجولة الماضية، وذلك حينما يتواجهان في الملعب الأولمبي بروما.

وكان لاتسيو بدأ الموسم بالفوز على فينزيا 3 /1، قبل أن يخسر في الجولة الماضية بهدفين دون رد أمام أودينيزي، فيما لم يحقق ميلان أي فوز حتى الآن في الدوري.

المباراة الأولى لميلان انتهت بالتعادل 2 /2 مع تورينو، قبل أن تأتي الخسارة المفاجئة على أرض الصاعد بارما بنتيجة 1 /2.

ودخل البرتغالي باولو فونسيكا في مأزق مبكر بعد الخسارة أمام بارما، وستكون مواجهة لاتسيو بمثابة اختبار حقيقي له من أجل الخروج من البداية السيئة للفريق في الموسم الجاري.

وفي باقي مباريات الجولة، يلعب بولونيا مع ضيفه إمبولي وليتشي مع ضيفه كالياري ونابولي وضيفه بارما في مباريات السبت، وفي مباريات الأحد، يلتقي جنوه مع ضيفه هيلاس فيرونا، فيما يحل مونزا ضيفا على فيورنتينا ويواجه أودينيزي ضيفه كومو.