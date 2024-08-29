الرياضة الإماراتية.. إنجازات قارية وعالمية في أغسطس 2024

عززت الرياضة الإماراتية حضورها في المشهد القاري والعالمي خلال شهر أغسطس الجاري، بتحقيق باقة إنجازات في مختلف الألعاب، ومن أبرزها الميدالية الآسيوية الأولى (البرونزية) في الريشة الطائرة والتي حققها ريان ملحان المنتخب الوطني تحت 15 عاماً في منافسات البطولة الآسيوية التي أقيمت بالصين.

وحضرت الفنون القتالية بقوة في المشهد خلال أغسطس الجاري، إذ تألق المنتخب الوطني للجوجيتسو في عدة مناسبات، وتمكن من حصد 18 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و7 ميداليات برونزية، في منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس العالم للجوجيتسو في كرواتيا، التي نظمها الاتحاد الدولي للعبة، بمشاركة تجاوزت 350 لاعباً ولاعبة من 24 دولة.

وضمن منافسات النسخة الخامسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي أقيمت تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حقق منتخبنا الوطني 12 ميدالية بواقع 4 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية و7 ميداليات برونزية.

وحقق أبطال الإمارات العديد من المراكز الأولى في منافسات بطولة جنوب الصين الإقليمية التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 30 دولة، وجاءت تلك الإنجازات عن طريق كل من علي أهلي في فئة الأساتذة، وسعد علي في فئة المحترفين لوزن 94 كجم، وسعيد المزروعي في فئة المحترفين لمنافسات بدون بدلة في وزن 62 كجم، ويوسف الحمادي في وزن 94 كجم، و شمسة الكتبي (ذهبيتين) في منافسات البدلة وبدون البدلة لفئة وزن 55 كجم.

وأهدى محمد مرضي لاعب المنتخب الوطني لـ“المواي تاي"، الإمارات لقب "حزام العرب" في فئة "الويتلر ويت" وزن "الأقل من المتوسط"، في ختام منافسات البطولة العربية لمحترفي المواي تاي التي نظمها الاتحاد العربي للعبة في أبوظبي.

وفي الكاراتيه فاز كريم رامي، لاعب منتخبنا الوطني بالميدالية البرونزية لمسابقة الكاتا في النسخة الـ 22 من بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب التي أقيمت في الفلبين.

وفي إنجاز لافت أيضاً، حصل نادي الفجيرة للفنون القتالية على أول ذهبية عربية في بطولة الجائزة الكبرى "جراند سلام وشيي للشباب 2024" التي أقيمت في الصين في مدينة وشيي بنسختها الأولى.

وأحرز نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية لقب بطولة العالم للفرق، ضمن فئة الشطرنج السريع التي نظمها الاتحاد الدولي في كازاخستان، إذ فاز في 9 مباريات وتعادل 3 مرات، ودون خسارة.

وعلى صعيد الدراجات، تألق فريق الإمارات للمحترفين بقوة في عدة منافسات عالمية، وكان الأبرز تحقيق مارك هيرشي دراج الفريق انتصاره الرابع هذا الموسم والذي جاء في سباق "كلاسيكا سان سباستيان" في إسبانيا ليتوج بلقب السباق.

كما توج الأمريكي براندون ماكنولتي دراج الفريق بلقب المرحلة الأولى من طواف إسبانيا، فيما اختتم الإيطالي دييجو أوليسي دراج فريق الإمارات مشاركته في طواف بولندا بالمركز الثاني للتصنيف العام للسباق.

وأحرز دراج المنتخب الوطني محمد المطيوعي، الميدالية الفضية في سباق المطاردة الفردية بكأس آسيا في تايلاند.

وفي منافسات الرياضات البحرية، أحرز راشد القمزي بطل فريق أبوظبي للزوارق السريعة وقائد زورق "أبوظبي1" المركز الخامس في السباق الرئيسي للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، وجاء في المركز الثالث للترتيب العام بالمونديال.

كما أحرز القمزي، لقب سباق "الماتش ريس" ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي أقيمت في مدينة تونسبيرج بالنرويج، بمشاركة 18 زورقاً، وكذلك أحرز فريق أبوظبي للزوارق السريعة المركزين الأول والثاني ضمن سباق " أفضل زمن " الذي أقيم ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 بالنرويج.

وتوج عادل خالد لاعب الحمرية الأولمبي للشراع الحديث، بميداليتين ذهبية وبرونزية في بطولة أوروبا المفتوحة بالسويد التي أقيمت الشهر الجاري، حيث جاءت الميدالية الذهبية في فئة "Master" بينما كانت الفضية ضمن فئة "Overall".

وأحرز المنتخب الوطني لبناء الأجسام 12 ميدالية في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والفيزيكس التي أقيمت في سلطنة عمان، بمشاركة 270 لاعباً من 13 دولة.

وأحرز منصور الكتبي لاعب المنتخب الوطني للقوس والسهم برونزية فئة الفرق (رجال) في ختام منافسات تحدي آسيا بكوريا الجنوبية.

كما أحرزت الفارسة ليلى المرزوقي لقب سباق تحدي القدرة الدولي لمسافة 140 كلم "3 نجوم" على ميادين سامورين في سلوفاكيا، وهو الأول لها خارج الدولة.

وتوج منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية بكأس دورة الصين الدولية الودية التي نظمها الاتحاد الصيني للعبة في مدينة ويهاي الصينية.