إصابة توقف منافس دجوكوفيتش وتصعد به إلى الدور الثالث في أمريكا المفتوحة

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصل حامل اللقب نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور الثالث في بطولة امريكا المفتوحة للتنس مساء الأربعاء عندما اضطر منافسه إلى التوقف في المجموعة الثالثة من مباراتهما بسبب إصابة.
وتقدم دجوكوفيتش 6-4 و6-4 و2-صفر على مواطنه الصربي لاسلو جيري، الذي انسحب. وكان جيري متقدما 4-2 في المجموعة الثانية عندما بدا أنه يعاني من آلام في الورك، وتفقده أحد المدربين في وقت لاحق من المجموعة.
هذا الفوز هو رقم 90 لدجوكوفيتش في بطولة أمريكا المفتوحة، ما سمح له بتحقيق العدد الأكبر في جميع البطولات الأربع الكبرى. وسيلعب بطل البطولات الأربع الكبرى للمرة الرابعة والعشرين ضد المصنف 28 أليكسي بوبيرين يوم الجمعة.
MENAFN29082024000110011019ID1108614368
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.