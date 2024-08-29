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إصابة توقف منافس دجوكوفيتش وتصعد به إلى الدور الثالث في أمريكا المفتوحة

8/29/2024 5:14:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل حامل اللقب نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور الثالث في بطولة امريكا المفتوحة للتنس مساء الأربعاء عندما اضطر منافسه إلى التوقف في المجموعة الثالثة من مباراتهما بسبب إصابة.

وتقدم دجوكوفيتش 6-4 و6-4 و2-صفر على مواطنه الصربي لاسلو جيري، الذي انسحب. وكان جيري متقدما 4-2 في المجموعة الثانية عندما بدا أنه يعاني من آلام في الورك، وتفقده أحد المدربين في وقت لاحق من المجموعة.

هذا الفوز هو رقم 90 لدجوكوفيتش في بطولة أمريكا المفتوحة، ما سمح له بتحقيق العدد الأكبر في جميع البطولات الأربع الكبرى. وسيلعب بطل البطولات الأربع الكبرى للمرة الرابعة والعشرين ضد المصنف 28 أليكسي بوبيرين يوم الجمعة.

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