نهائي كأس مصر.. بيراميدز وزد يبحثان عن اللقب الأول

يبحث الفريق الأول بنادي بيراميدز عن كتابة التاريخ وكسر الحظ السيء الذي يلازمه في الفوز بالألقاب منذ تغيير اسمه من الأسيوطي إلى المسمى الحالي باستثمار إماراتي، حين يواجه غدا الجمعة فريق زد في نهائي مسابقة كأس مصر موسم 2023-2024 على استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية شمال مصر.

ولم يحقق الفريقان لقب كأس مصر منذ نشأتهما.

ويعد فريق الأهلي هو البطل التاريخي لكأس مصر حيث توج بها 39 مرة يليه الزمالك بـ 28 لقبا ثم الاتحاد السكندري والترسانة (6 مرات) والمقاولون العرب (3 ألقاب) وحصدت أربع فرق اللقب مرتين هي الإسماعيلي والأولمبي وإنبي وحرس الحدود و3 أندية فازت بالبطولة مرة وحيدة هي المصري البورسعيدي والقناة والترام.

وستكون مباراة الغد هي ختام لموسم كروي مصري طويل للغاية استمر قرابة 10 أشهر. تأهل زد إلى النهائي بعد الفوز على الداخلية 2-1 في دور الــ32 ثم على سيراميكا بثلاثية في دور الــ16 ثم مودرن سبورت بهدف في دور الــ8، وأخيرا الإسماعيلي بالفوز عليه بهدف واحد دون رد، بينما تأهل بيراميدز للجولة الأخيرة بعد الفوز على النصر برباعية ثم بهدف وحيد على أبو قير للأسمدة والجونة برباعية نظيفة، والمصري البورسعيدي بضربات الترجيح.

ويدخل بيراميدز مباراة الغد ساعيا لتحقيق لقب يكسر به النقطة المفقودة في منظومته البعيدة عن الألقاب والتي كان قريبا منها أكثر من مرة، ولكن الحظ عانده خاصة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي عام2020 والسوبر المصري أمام الأهلي خلال المباراة التى أقيمت باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية في عام 2023.

ويعج بيراميدز بالنجوم صاحبة الأسماء الكبيرة التي تملك الكثير من الخبرات مثل أحمد فتحي وأحمد الشناوي ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وفخري لاكاي وبلاتي تورية ووليد الكرتي ومحمد الشيبي.

على الجانب الآخر، سيكون زد الصاعد قبل أقل من عام واحد لدوري الأضواء والشهرة المصري، على موعد مع التاريخ حين يدخل مباراة الغد باحثا عن إنجاز كبير بحصد اللقب الأول في مسيرته رغم أنه وافد جديد على المسابقة.

ويملك زد، رغم حداثة عهده، العديد من العناصر أصحاب الخبرة متمثلة في حارس مرماه علي لطفي وشادي حسين بجانب بعض النجوم الشابة مثل مصطفى سعد ورأفت خليل ومصطفى زيكو وعبد الرحمن البانونبي وغيرهم.