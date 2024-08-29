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جيسوس يفكر في إعادة ترتيب أوراق الهلال بإسقاط نيمار

8/29/2024 5:14:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يخطط البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، لإسقاط اسم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من قائمة الفريق بشكل مؤقت، حسبما أفادت تقارير إعلامية>

وقال الإعلامي عبد الرحمن الحميدي عبر برنامج "برا 18" على قناة (إس إس سي) إن مدرب الهلال يدرس إسقاط اسم نيمار من الفريق على أن تتم إعادته خلال الفترة الشتوية القادمة.

وأضاف الحميدي أن جيسوس يسعى من خلال هذا القرار للإبقاء على اللاعب رينان لودي، لكن حسم القرار سيتوقف على التقرير الطبي الخاص بنيمار.

ومن المقرر أن يحسم التقرير الطبي خلال اليومين القادمين مدى جاهزية نيمار لخوض المباريات، حيث إنه حال تم إرجاء عودته فإن جيسوس قد يتخذ قراره بإبعاد اللاعب البرازيلي بشكل مؤقت.

كان الهلال حقق فوزا صعبا على ضيفه ضمك بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جرت بينهما، الأربعاء، لحساب الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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