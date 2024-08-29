الدور الثالث لكأس الرابطة.. ليفربول يواجه ويستهام ومانشستر سيتي ضد واتفورد

يبدأ ليفربول رحلة الدفاع عن لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بملاقاة ضيفه ويستهام يونايتد في الدور الثالث.

وتقام المباراة على ملعب أنفيلد، وستكون واحدة من بين ثلاث مواجهات تجمع بين فريقين ينافسان بالدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب مواجهة إيفرتون مع ضيفه ساوثهامبتون وبرايتون مع ضيفه وولفرهامبتون.

ويخرج بارو المنافس بالدرجة الثانية، والذي بلغ الدور الثالث للمرة الأولى منذ موسم 1967/ 1968، لملاقاة تشيلسي وصيف النسخة الماضية، فيما سيلتقي ويمبلدون الذي أطاح بإيبسويتش تاون من الدور الثاني، مع ضيفه نيوكاسل يونايتد.

ويلتقي ارسنال مع ضيفه بولتون واندرز ومانشستر يونايتد مع ضيفه بارنسلي.

ويستضيف مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فريق واتفورد فيما يلتقي أستون فيلا مع مضيفه ويكومب وتوتنهام مع مضيفه كوفنتري وفولهام مع مضيفه بريستون.

وتقام المباريات في الأسابيع التي تبدأ يومي 16 و23 أيلول/سبتمبر، تزامنا مع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.