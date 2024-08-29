مواجهات بين الكبار.. موناكو يلاقي لانس وباريس يواجه ليل في الدوري الفرنسي

يخوض باريس سان جيرمان حامل لقب الفرنسي وأبرز المرشحين لنيل لقب الموسم الجاري اختبارا صعبا في الجولة الثالثة بالمسابقة التي ستبدأ غدا الجمعة.

وتبدأ منافسات الجولة بلقاء يجمع بين أولمبيك ليون ضد ضيفه ستراسبورج، حيث يأمل ليون في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج من النفق المظلم بعدما بدأ الموسم بخسارتين في أول جولتين ليتذيل الترتيب مع ثلاثة أندية أخرى عجزت عن تحقيق الفوز في أول مباراتين وهي أنجيه وبريست وسانت إيتيان.

ولن تكون مهمة أولمبيك ليون سهلة أمام ضيفه ستراسبورج الساعي بدوره أيضا لمواصلة نتائجه الجيدة بعدما جمع أربع نقاط في أول مباراتين.

وتقام يوم السبت ثلاث مباريات حيث يحل أولمبيك مارسيليا ضيفا على تولوز، وهو يأمل في العودة لسكة الانتصارات تحت قيادة مديره الفني الإيطالي روبرتو دي تشيربي وذلك بعدما تعثر الفريق بالتعادل 2/2 مع ضيفه ريمس بعد فوز كاسح على بريست بنتيجة 5 / 1 في الجولة الأولى.

ويبقى تولوز أيضا أمام تحد آخر عندما يلاقي مارسيليا حيث يسعى لتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم بعدما اكتفى الفريق بتعادلين في أول جولتين.

ويلتقي السبت أيضا بريست ضد سانت إيتيان في مواجهة بين الجريحين الذين خسرا في أول جولتين، وبدوره يسعى بريست لفوز معنوي على أرضه ووسط جماهيره قبل فترة التوقف الدولي التي سيعقبها انطلاقة مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى مونبيلييه، الذي اكتفى بنقطة واحدة في أول جولتين، لتجاوز كبوة الخسارة القاسية بسداسية أمام باريس سان جيرمان في المباراة الماضية عندما يستضيف نانت المنتشي ببداية قوية، حيث حصد أربع نقاط في بداية المشوار دون أن تهتز شباكه.

وتختتم منافسات الجولة بخمس مباريات يوم الأحد المقبل، أقواها ليل ضد ضيفه باريس سان جيرمان في مواجهة بنكهة دوري أبطال أوروبا بين فريقين سيلعبان في البطولة القارية الأبرز هذا الموسم.

ويخوض الفريقان اللقاء بشعار السعي وراء العلامة الكاملة للتربع على الصدارة قبل فترة التوقف الدولي في أيلول/سبتمبر المقبل بعدما حصد كل منهما ست نقاط في أول جولتين.

وتختلف مواطن القوة بين الفريقين، حيث إن العملاق الباريسي يملك أقوى خط هجوم بتسجيله 10 أهداف بينما خرج ليل بشباك نظيفة في أول جولتين ليكون أقوى خط دفاع مع لانس وموناكو ونانت.

وبنفس الدوافع يلتقي موناكو ضد ضيفه لانس، وكلاهما يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات من أجل التربع على القمة.

وفي مواجهات أخرى أقل بريقا وبعيدا عن صراع المقدمة، يحل نيس ضيفا على أنجيه، بينما يلعب ريمس ضد رين، ولوهافر ضد أوكسير، حيث تسعى الفرق الست لتصحيح مسارها بعد بداية مخيبة في أول جولتين.





