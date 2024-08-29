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منتخب الإمارات للشباب يبدأ تحضيراته في زغرب

8/29/2024 5:14:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأ منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 19 عاماً تحضيراته في معسكره الكرواتي الذي يقام حاليا في زغرب استعداداً للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا, التي تنطلق منافستها في الكويت الشهر المقبل.

ووضع الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن برنامجاً لهذا المعسكر, يشمل تدريبات صباحية ومسائية, وخوض مباريات ودية مع منتخبات قطر وبولندا وكرواتيا بهدف الوقوف على مستوى اللاعبين وتحضيرهم من كافة النواحي الفنية والبدنية.

ويضم المنتخب في صفوفه نخبة من اللاعبين المميزين الذين ظهروا بشكل لافت في بطولة اتحاد غرب آسيا الأخيرة الـتي أقيمت في مدينة الطائف, واستطاع خلالها منتخبنا الحصول على المركز الثاني.

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