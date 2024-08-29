منتخب الإمارات للشباب يبدأ تحضيراته في زغرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
بدأ منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 19 عاماً تحضيراته في معسكره الكرواتي الذي يقام حاليا في زغرب استعداداً للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا, التي تنطلق منافستها في الكويت الشهر المقبل.
ووضع الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن برنامجاً لهذا المعسكر, يشمل تدريبات صباحية ومسائية, وخوض مباريات ودية مع منتخبات قطر وبولندا وكرواتيا بهدف الوقوف على مستوى اللاعبين وتحضيرهم من كافة النواحي الفنية والبدنية.
ويضم المنتخب في صفوفه نخبة من اللاعبين المميزين الذين ظهروا بشكل لافت في بطولة اتحاد غرب آسيا الأخيرة الـتي أقيمت في مدينة الطائف, واستطاع خلالها منتخبنا الحصول على المركز الثاني.
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