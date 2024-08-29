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4 فرق تشارك في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة

8/29/2024 5:14:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن تنظيم النسخة الثانية من بطولتها الدولية للكرة الطائرة في 11 سبتمبر المقبل، بمشاركة 4 فرق، من الإمارات، ومصر، والكويت، وسوريا.

وقال طلال الهاشمي عضو مجلس إدارة الأكاديمية، إن النسخة الثانية من البطولة، تأتي في إطار الخطة الرامية إلى تطوير اللعبة، وإكساب لاعبات الأكاديمية المزيد من الخبرة الدولية، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إقامة النسخة الأولى.

وأضاف أن افتتاح المبنى الجديد للأكاديمية سيكون له دور كبير في توسيع قاعدة النشاط الرياضي، وزيادة عدد الألعاب المنضوية تحت مظلتها خاصة الفردية.

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