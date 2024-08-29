اختراق حساب مبابي.. تضامن مع فلسطين وإهانة ميسي

تعرض حساب النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الإسباني، على منصة "إكس" للاختراق في الساعات الأولى من صباح الخميس.

هذه الواقعة جاءت في وقت حساس بالنسبة لمبابي الذي ينصب كل تركيزه مع فريقه ريال مدريد الذي انضم له مؤخرًا في انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان، حيث يمتد عقده مع الميرنغي حتى صيف 2029.

واستغل المخترق هذه الفرصة لنشر مجموعة من التغريدات المثيرة للجدل، والتي شملت متابعة عدد كبير من الحسابات بشكل عشوائي، والترويج للعملات الرقمية، كما تضمنت التغريدات إهانات لزميله السابق في باريس ليونيل ميسي، إضافة إلى سخرية لاذعة من أندية مثل توتنهام، مانشستر سيتي، وتشيلسي.



ولم يكتفِ المخترق بذلك، بل قام بنشر فيديو شهير لشخص يشبه مبابي وهو يرقص، ليزيد من حدة الفوضى التي أحدثها.

وربما كانت التغريدة الأكثر لفتًا للانتباه هي تلك التي عبّر فيها المخترق عن دعمه لفلسطين بكتابة "فلسطين حرة"، مما أضاف بعدًا سياسيًا للأزمة.

ورغم أن مبابي استعاد حسابه بعد ساعات قليلة من الاختراق وقام بحذف جميع التغريدات المثيرة للجدل، إلا أن الواقعة جاءت قبل ساعات من مواجهة مهمة تجمع ريال مدريد بفريق لاس بالماس ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشارك مبابي في ثلاث مباريات رسمية حتى الآن مع ريال مدريد، وسجل هدفًا واحدًا بقميص الميرنغي، ساهم من خلاله في فوز الريال بكأس السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا، إلا إنه لم يتمكن من التسجيل في أول مباراتين له بالدوري الإسباني.