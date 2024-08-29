خطف 4 أشخاص بينهم ضابط بالجيش أثناء عزاء بمسجد في باكستان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم، أن مسلحين مشتبهين خطفوا 4 أشخاص، بينهم ضابط بالجيش، من داخل أحد المساجد، أثناء استقبال معزين في وفاة والده.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطف اللفتانت كولونيل خالد خان وثلاثة آخرين، أمس، في مدينة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان. ولم يعلّق الجيش ولا الحكومة على عملية الخطف.
وقال المسؤول بالشرطة المحلية، أكرم الله، إن الجهود جارية لتعقب واستعادة المخطوفين؛ وهم خان وشقيقيه - وهما ضابطان أيضاً - وأحد أبناء أخيه.
MENAFN29082024000110011019ID1108614360
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.