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خطف 4 أشخاص بينهم ضابط بالجيش أثناء عزاء بمسجد في باكستان

8/29/2024 5:14:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم، أن مسلحين مشتبهين خطفوا 4 أشخاص، بينهم ضابط بالجيش، من داخل أحد المساجد، أثناء استقبال معزين في وفاة والده.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطف اللفتانت كولونيل خالد خان وثلاثة آخرين، أمس، في مدينة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان. ولم يعلّق الجيش ولا الحكومة على عملية الخطف.

وقال المسؤول بالشرطة المحلية، أكرم الله، إن الجهود جارية لتعقب واستعادة المخطوفين؛ وهم خان وشقيقيه - وهما ضابطان أيضاً - وأحد أبناء أخيه.

MENAFN29082024000110011019ID1108614360

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