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زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب باكستان

8/29/2024 5:14:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، باكستان، وشعر به السكان في إقليم خيبر باختون خوا شمال البلاد وسكان إسلام آباد ومدن أخرى في البنجاب.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، وفقاً لوكالة الأنباء الباكستانية «إيه بي بي»، إن مركز الزلزال كان في منطقة هندو كوش في أفغانستان على عمق 215 كيلومتراً.

وتأتي هزات اليوم بعد شهرين تقريباً من وقوع زلزال بقوة 4.7 درجات ضرب أجزاء من إسلام آباد وروالبندي وخيبر باختونخوا في يونيو. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية نتيجة الزلزال.

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