القبض على مدير شركة بطاريات كوري بعد حريق أودى بحياة 23 شخصاً

ألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على مدير شركة أريسيل لصناعة البطاريات على خلفية انتهاك قواعد السلامة، وذلك بعد اندلاع حريق كبير في أحد الشركة، ما أودى بحياة 23 شخصاً.

وقد وقع الحريق في يونيو الماضي في أريسيل لبطاريات الليثيوم في مدينة هواسيونج، على بعد 45 كيلومتراً جنوب سول. ويشار إلى أن معظم الضحايا الـ23 من العمال ذو الأصول الصينية.

وأرجعت المحكمة قرارها بإصدار مذكرة اعتقال للمدير التنفيذي للشركة بارك سون كوان إلى الادعاءات الخطيرة، التي تشمل التسبب في اندلاع حريق بسبب عيوب في الجودة واستخدام عمال يعملون بعقود ولا يحظون بتدريب كافٍ، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

كما تواجه الشركة اتهامات بانتهاك قواعد السلامة، مثل عدم وجود مخارج هروب كافية.