Thursday, 29 August 2024 01:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القبض على مدير شركة بطاريات كوري بعد حريق أودى بحياة 23 شخصاً

8/29/2024 5:14:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على مدير شركة أريسيل لصناعة البطاريات على خلفية انتهاك قواعد السلامة، وذلك بعد اندلاع حريق كبير في أحد مصانع الشركة، ما أودى بحياة 23 شخصاً.

وقد وقع الحريق في يونيو الماضي في مصنع أريسيل لبطاريات الليثيوم في مدينة هواسيونج، على بعد 45 كيلومتراً جنوب سول. ويشار إلى أن معظم الضحايا الـ23 من العمال ذو الأصول الصينية.

وأرجعت المحكمة قرارها بإصدار مذكرة اعتقال للمدير التنفيذي للشركة بارك سون كوان إلى الادعاءات الخطيرة، التي تشمل التسبب في اندلاع حريق بسبب عيوب في الجودة واستخدام عمال يعملون بعقود ولا يحظون بتدريب كافٍ، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

كما تواجه الشركة اتهامات بانتهاك قواعد السلامة، مثل عدم وجود مخارج هروب كافية.

MENAFN29082024000110011019ID1108614358

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث