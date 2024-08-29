دي بي ورلد.. مبادرات مبتكرة لتمكين المرأة الإماراتية

تحتفي «دي بي ورلد» بيوم المرأة الإماراتية، التي تحظى باهتمام المؤسسة حيث يتولى عدد من الإماراتيات مناصب مهمة داخل المؤسسة، التي تلتزم بتعزيز التنوع والشمول من خلال إطلاق المبادرات مثل "المرأة في مجالس الإدارة" و"مبادرة موجهتي"، تحرص دي بي ورلد على إيجاد بيئة تتألق فيها المرأة مهنيًا وتحقق طموحاتها.

تنمية القدرات

من موقعها كمشرف أول في إدارة علاقات العملاء في دي بي ورلد، تمكنت آمنة غانم، من التغلب على الكثير من التحديات والتألق في مهنة

عرف عنها أنها كانت حكرًا على الرجال. وتعكس مسيرة آمنة في دي بي ورلد التزامها وسعيها الدؤوب لتنمية قدراتها الشخصية ومسارها المهني.

"بدأت مسيرتي في عام 2014 أثناء بحثي عن وظيفة. وصادفت إعلانًا في جامعتي حول وظيفة "مشغل رافعة" في دي بي ورلد. كان الإعلان معلقًا بين فرص وظيفية أخرى. وتلقيت في نفس الأسبوع، ثلاثة عروض عمل، لكنني اخترت دي بي ورلد

ولم أندم أبدًا. منذ اليوم الأول، شعرت بالترحيب والدعم، حيث قدمت لي المؤسسة فرصًا مستمرة للتعلم والنمو".

"يوم المرأة الإماراتية يغمرني بمشاعر الفخر، وهو مصدر إلهام كبير لي. وتعد دولة الإمارات مثال عالمي ساطع على تمكين المرأة في كل المجالات. وقد أثبتت المرأة الإماراتية إصرارها وعزيمتها لتحقيق النجاح وأن كل شيء ممكن تحقيقه. وأنصح الشابات الإماراتيات بتنمية قدراتهن الإبداعية، والسعي لتحقيق طموحهن مع الحفاظ على مصدر تحفيزهن ودافعهن.



"لدي وعي تام برؤية قيادتنا الرشيدة التي تسير بدولتنا نحو دوم التقدم والإزدهار وتحقيق أعلى مستويات النجاح لنا ولمستقبلنا. واليوم تتوفر لنا العديد من الفرص الاستثنائية التي تقدم لنا مصدر إلهام وتحفيز كل يوم".



تحفيز الموظفين

إيمان، حاصلة على درجة أكاديمية في إدارة الأعمال تخصص إدارة موارد بشرية، وتتمتع بخبرة ممتدة لنحو 20 عامًا في دي بي ورلد، وتتولى حاليًا، منصب ضابط أول في فريق السعادة والإيجابية ضمن إدارة الموارد البشرية.

"تتيح لي مهام عملي ومسؤوليات منصبي المشاركة بفاعلية في تحفيز الموظفين على المشاركة وتقدير جهودهم، لإيجاد بيئة يشعر فيها الموظفون بالتقدير والتحفيز. وهذا بدوره يعزز إيجابيتهم وإنتاجيتهم بوجه عام. وتقدم لنا إدارة دي بي ورلد نموذجهًا ملهمًا وداعمًا، يحفزنا على بذل المزيد من الجهود. وبعد هذه السنوات الطويلة، ما زلت متحمسة لاكتساب المزيد من الخبرات، بفضل بيئة العمل التي ترتقي دائمًا بمستويات السعادة والإيجابية."



"من بين أبرز الإنجازات التي أفتخر بها بشكل خاص، هو التنفيذ الناجح لبرنامج "تقدير الموظفين"، والذي عزز الروح المعنوية ومستويات التفاعل بشكل كبير. وقد لاقى هذا البرنامج استحسانًا كبيرًا وأدى إلى تحسن ملموس في مستوى رضا الموظفين، ما يعكس الخبرة والمعرفة التي اكتسبتها على مدى ما يقرب من عقدين."

"حماسي والتزامي نابعان من إيماني الراسخ بأهمية التحلي بالروح الإيجابية ونشر تلك الطاقة في مكان العمل. إن رؤية التأثير الملموس لعملي على مستويات السعادة والإنتاجية لدى زملائي هو ما يشجعني أكثر على بذل المزيد."

"تقدم دولة الإمارات مثالًا يحتذى به لتمكين المرأة، من خلال التزامها بتوفير الدعم لها، حتى تتمكن من تحقيق طموحاتها وتتولى مسؤولياتها القيادية بكل كفاءة واقتدار. وقد فتحت هذه السياسات والمبادرات التقدمية التي تنتهجها الدولة العديد من الفرص أمام المرأة الإماراتية."

سلامة البيئة

تعد علياء الجناحي، من القيادات الفاعلة والمناصرة لمبادئ السلامة والاستدامة، وتشغل حاليًا منصب نائب رئيس إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دي بي ورلد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال مسيرتها المتواصلة منذ أكثر من عشر سنوات في المؤسسة، أثبتت علياء التزامها الراسخ بحماية كل من البيئة والمجتمع.

"بدأت مسيرتي المهنية في دي بي ورلد في عام 2013 كمتدربة حديثة التخرج. وعلى مدار العقد الماضي، توليت العديد من المهام والمسؤوليات، بدءًا من إدارة الصحة والسلامة والبيئة، ثم قطاع الشحن العام، حيث عملت على توسيع نطاق خبراتي، لتشمل الصحة والسلامة والبيئة بشكل أوسع، ومن ثم قادني ذلك إلى تولي مهام رئيسية في إدارة المجمّعات والمناطق الحرة، حيث تمكنت من صقل مهاراتي القيادية قبل تولي منصبي الحالي كنائب لرئيس إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دي بي ورلد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي".

"أحظى اليوم بقيادة فريق مكون من 60 عضوًا محترفًا، حيث نعمل معًا على ضمان تطبيق مبادئ السلامة والحفاظ على البيئة على مستوى عمليات دي بي ورلد . وأنا ممتنة لهذه الفرصة التي منحتني مساحات واسعة لتطوير وتنمية مساري المهني والمساهمة بفاعلية في مشاريع مؤثرة خلال رحلتي في بيئة عمل تتسم بالتطور المستمر.

"أؤكد دائمًا إلتزامي الراسخ بسلامة موظفينا وبيئتنا. حيث نحرص في دي بي ورلد على منح الأولوية لترسيخ ثقافة السلامة، حتى يشعر كل زملائي بالتمكين، وتعد تلك رحلة متواصلة لا تتوقف. ومن هنا، اتبع نموذج القيادة بالقدوة، وآخذه على محمل الجد، خاصة عندما يتعلق الأمر بإظهار قدرات المرأة الإماراتية على مستوى مختلف القطاعات. إن المرونة والتفاني والقدرة على التكيف، صفات أؤكد على أهميتها باستمرار، وذلك لدورها المهم في إبراز القيمة الكبيرة التي تقدمها المرأة لفريق عملها."

إدارة المعارض والمؤتمرات

بدأت آمنة المدني رحلتها مع "دي بي ورلد" في عام 2012 من خلال الانضمام إلى برنامج رواد للخريجين، حيث اكتسبت خبرة في مجالات عمل متعددة بما في ذلك التسويق والفعاليات ووسائل التواصل الاجتماعي والهوية المؤسسية والاستدامة. شغلت آمنة عدداً من المناصب في "دي بي ورلد" قبل أن تتولى منصبها الحالي كمديرة للشراكات والفعاليات والوفود في إدارة الاتصالات.

"لقد كانت مسيرتي المهنية في "دي بي ورلد" غنية بفرص التعلم والنمو واكتساب الخبرات. حيث أتيحت لي الفرصة منذ اليوم الأول، للمشاركة في مشاريع كبيرة وهامة واستراتيجية مثل افتتاح محطة الحاويات رقم 3 في ميناء جبل علي. واليوم، أنا أقوم بإدارة المعارض والمؤتمرات المتعلقة بالقطاع، والفعاليات والشراكات المرتبطة بالجولف والكريكيت وسباق الخيل وغيرها من الشراكات الرياضية، بالإضافة إلى الوفود الحكومية والتجارية رفيعة المستوى."

"لطالما كان فريق القيادة في "دي بي ورلد" داعمًا ومحفزًا، وقدم فرصًا للتطوير المهني. على سبيل المثال، أتيحت لي الفرصة للقيام بمهام دولية، والسفر مع الفريق إلى أماكن عديدة لاستكشاف فرص جديدة لتعزيز الأعمال.

"كامرأة إماراتية، أرى إمكانات هائلة لما يمكن أن تحققه المرأة في دولة الإمارات وأتطلع لاستمرار تعزيز دور المرأة الإماراتية في قطاع الخدمات اللوجستية، وأنا متحمسة جدًا لتقديم التوجيه ومشاركة معرفتي وخبرتي مع المواهب الطموحة الأخرى."

"وكانت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أطلقت العديد من المبادرات المصممة لتمكين المرأة، وأنا على ثقة من أن هذه الجهود ستمكن المرأة من التفوق وتقديم مساهمات كبيرة في مجتمعنا."