تحذير من مكالمات احتيالية تنتحل هوية وزارة الخارجية

حذرت وزارة الخارجية من مكالمات احتيالية تنتحل هويتها للاتصال بالأفراد.

وأطلقت الوزارة، اليوم، تنبيهاً عبر حسابها الرسمي في «إكس»، جاء فيه: «وزارة الخارجية تحذر من المكالمات الاحتيالية التي تنتحل هوية الوزارة للاتصال بالأفراد، وتؤكد أن الرقم الرسمي للتواصل مع الوزارة هو 0097180044444، بينما 0097180024 هو رقم الطوارئ الخاص بمواطني الدولة».

وأكدت أن «كافة خدماتها رقمية ومصممة بمعايير أمنية عالية لضمان تجربة آمنة وموثقة»، مضيفةً: «احذر من المراسلات الاحتيالية، ولا تستجب لطلبات التحويلات المالية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني باسم وزارة الخارجية أو موظفيها».

ودعت إلى التواصل مع الوزارة عبر الرقم: 00971 800 44444 في حال الاشتباه بأي مراسلة احتيالية أو عملية تصيد إلكتروني.