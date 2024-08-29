Thursday, 29 August 2024 01:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحذير من مكالمات احتيالية تنتحل هوية وزارة الخارجية

8/29/2024 5:14:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذرت وزارة الخارجية من مكالمات احتيالية تنتحل هويتها للاتصال بالأفراد.

وأطلقت الوزارة، اليوم، تنبيهاً عبر حسابها الرسمي في «إكس»، جاء فيه: «وزارة الخارجية تحذر من المكالمات الاحتيالية التي تنتحل هوية الوزارة للاتصال بالأفراد، وتؤكد أن الرقم الرسمي للتواصل مع الوزارة هو 0097180044444، بينما 0097180024 هو رقم الطوارئ الخاص بمواطني الدولة».

وأكدت أن «كافة خدماتها رقمية ومصممة بمعايير أمنية عالية لضمان تجربة آمنة وموثقة»، مضيفةً: «احذر من المراسلات الاحتيالية، ولا تستجب لطلبات التحويلات المالية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني باسم وزارة الخارجية أو موظفيها».

ودعت إلى التواصل مع الوزارة عبر الرقم: 00971 800 44444 في حال الاشتباه بأي مراسلة احتيالية أو عملية تصيد إلكتروني.

MENAFN29082024000110011019ID1108614356

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث