تحذير من مكالمات احتيالية تنتحل هوية وزارة الخارجية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذرت وزارة الخارجية من مكالمات احتيالية تنتحل هويتها للاتصال بالأفراد.
وأطلقت الوزارة، اليوم، تنبيهاً عبر حسابها الرسمي في «إكس»، جاء فيه: «وزارة الخارجية تحذر من المكالمات الاحتيالية التي تنتحل هوية الوزارة للاتصال بالأفراد، وتؤكد أن الرقم الرسمي للتواصل مع الوزارة هو 0097180044444، بينما 0097180024 هو رقم الطوارئ الخاص بمواطني الدولة».
وأكدت أن «كافة خدماتها رقمية ومصممة بمعايير أمنية عالية لضمان تجربة آمنة وموثقة»، مضيفةً: «احذر من المراسلات الاحتيالية، ولا تستجب لطلبات التحويلات المالية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني باسم وزارة الخارجية أو موظفيها».
ودعت إلى التواصل مع الوزارة عبر الرقم: 00971 800 44444 في حال الاشتباه بأي مراسلة احتيالية أو عملية تصيد إلكتروني.
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