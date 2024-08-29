«تبريد» تستكمل بنجاح برنامج «معيار الكربون المعتمد»

حقّقت شركة "تبريد" إنجازاً كبيراً ضمن جهودها للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع التبريد، وذلك من خلال استكمال برنامج "معيار الكربون المعتمد"، في أحد محطاتها في أبوظبي، ما يؤهلها لإنتاج شهادات خصم الكربون للتعويض عن الانبعاثات.

ونفّذت "فيرا"، وهي وكالة مستقلة غير ربحية ومتخصّصة في وضع المعايير الرائدة عالميا للإجراءات المرتبطة بالمناخ والتنمية المستدامة، دراسة شاملة استغرقت عاما كاملا، لعمليات محطة تبريد المناطق التي توفر خدمات التبريد المستدام لأحد المشروعات التجارية والسياحية الضخمة في الدولة.

وأكدت الدراسة أن عمليات المحطة، التي يمكنها توريد 28 ألف طن من التبريد، تحقّق مزايا بيئية كبيرة، نظرا لكفاءتها العالية في استخدام الطاقة، حيث تحدّ من انبعاث 19 ألفا و320 طنا تقريبا من الكربون سنويا، بفضل ترشيدات استهلاك الكهرباء (مقارنة بحلول التبريد التقليدية).

وأشار تقرير "فيرا" إلى أن نظام تبريد المناطق سيحل محل أنظمة التبريد الأخرى، التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، نظرا لكفاءته العالية في استهلاك الطاقة، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتُثبت نتائج التقرير أيضا، أهلية شركة "تبريد" لتداول الائتمانات الكربونية (في السوق الطوعية)، بصفتها شركة تساهم في الحدّ من الانبعاثات الكربونية بشكل فعّال، وهو ما يعد إنجازا كبيرا لـ "تبريد" ولقطاع تبريد المناطق بأكمله.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى، التي تتمكن فيها شركة متخصصة في مجال طاقة المناطق، من تحقيق هذا الإنجاز، ما يُتيح لها فرصة زيادة إيراداتها من تداول الائتمانات الكربونية، وتحقيق المزيد من التقدم نحو الحياد الكربوني في عملياتها، في الوقت الذي تبحث فيه العديد من الشركات حول العالم، عن طرق كثيرة لتعويض انبعاثاتها الكربونية.

ورغم أن الدراسة ركزت على محطة واحدة في شركة تبريد، إلا أن النتائج المبهرة من شأنها أن تتيح للشركة تطبيق المنهجية نفسها على المحطات الأخرى في محفظتها، ضمن "إطار عمل" موحّد، بعد أن تم اعتماد، من قبل جهة مستقلة، كفاءة منظومة تبريد المناطق في استخدام الطاقة مقارنة بوسائل التبريد الأخرى، ما يؤدي بدوره إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.

يأتي هذا التطوّر بعد العديد من المبادرات التي أطلقتها "تبريد" خلال عام 2023 في مجال الطاقة المتجددة، التي تضمنت تصميم وتأسيس أول محطة تبريد مناطق تعمل بالطاقة الحرارية الأرضية المتجددة بالتعاون مع شركة أدنوك.

وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": "لطالما كانت "تبريد" في طليعة الابتكار في قطاع تبريد المناطق، ولا شك أن دورنا الريادي الذي تعززه مثل هذه الإنجازات، يشكل دافعا جديدا للشركات الأخرى لتحذو حذونا".

وأضاف أن تبريد هي أول شركة تستكمل هذا النوع من الدراسات، في مجال طاقة المناطق، على الصعيد العالمي، وأهم ما جاء في نتائج هذه الدراسة أنها تعتمد، بأساليب علمية وموثوقة، أن أنظمة تبريد المناطق هي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بطرق التبريد التقليدية، ما يؤكد نجاعة القطاع في تحقيق الحياد الكربوني.

وترسّخ "تبريد" دورها كممكّن رئيس لتطور المجتمعات والشركات والصناعات عبر توفيرها لخدمات التبريد المستدام.

وتتمتع شركة تبريد بقدرات عالية، تمكنها من تلبية الطلب المتزايد على التبريد، سواء في مناطق الامتياز، التي تغطي ست دول حاليا، أو في دول أخرى، حيث توظف خبرتها المتميزة التي اكتسبتها على مدى أكثر من ربع قرن لتوسيع نطاق أعمالها ودعم الدول والمؤسسات في تحقيق أهدافها للوصول إلى الحياد الصفري.