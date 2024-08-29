حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 8 (كونا) -- التاسع والعشرون من أغسطس

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1966 - استشهاد الملازم أول حسن الزعابي في حادثة تحطم طائرة عسكرية من طراز (هنتر) ويعد الحادث الأول في تاريخ القوات الجوية الكويتية التي أنشئت عام 1953.

1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر أمرا أميريا بـ"وقف العمل بأحكام المواد (56) فقرات (3) و(107) و(174) و(181) من الدستور الصادر في 11 نوفمبر عام 1962 وحل مجلس الأمة" لأول مرة في الكويت.

1998 - الكويت يفوز ببطولة الرجال العاشرة للسباحة لدول مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت في أبوظبي بعد حصوله على تسع ميداليات ذهبية و11 فضية وميداليتين برونزيتين.

2004 - مجلس الوزراء يقر التبرع بمبلغ 60 مليون دولار للحكومة العراقية للمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية وخصوصا المدارس والمستشفيات والمستوصفات في جميع المحافظات.

2010 - الكويت تقدم مليونا ونصف المليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

2010 - الوفد الرياضي المكون من 11 لاعبا من إطفائيي الكويت يحرز خمس ميداليات ذهبية وفضية واحدة وسبع برونزيات في رياضات القفز بالزانة والسنوكر والكاراتيه والجودو والقوارب الشراعية إضافة إلى تنس الطاولة والسباحة في بطولة العالم لرجال الإطفاء الـ11 التي أقيمت في كوريا الجنوبية.

2012 - مؤسسة البترول الكويتية تعلن حصول الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) على حق امتياز (دبليو أيه - 481 - بي) البترولي الاستكشافي في أستراليا.

2018 - كلية علي الصباح العسكرية تشهد وفاة الطالب ضابط هديب السوارج والطالب ضابط فالح العازمي داخل الكلية أثناء دورة عسكرية ووزارة الدفاع تشكل لجنة تحقيق محايدة.

2023 - الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية توقعان إعلان نوايا للتعاون في مجال الأمن السيبراني حول إنشاء مركز الكويت الوطني للأمن السيبراني. (النهاية) م ب ر / ن س ن