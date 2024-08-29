حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 8 (كونا) -- التاسع والعشرون من أغسطس
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1966 - استشهاد الملازم أول حسن الزعابي في حادثة تحطم طائرة عسكرية من طراز (هنتر) ويعد الحادث الأول في تاريخ القوات الجوية الكويتية التي أنشئت عام 1953.
1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر أمرا أميريا بـ"وقف العمل بأحكام المواد (56) فقرات (3) و(107) و(174) و(181) من الدستور الصادر في 11 نوفمبر عام 1962 وحل مجلس الأمة" لأول مرة في الكويت.
1998 - منتخب الكويت يفوز ببطولة الرجال العاشرة للسباحة لدول مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت في أبوظبي بعد حصوله على تسع ميداليات ذهبية و11 فضية وميداليتين برونزيتين.
2004 - مجلس الوزراء يقر التبرع بمبلغ 60 مليون دولار للحكومة العراقية للمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية وخصوصا المدارس والمستشفيات والمستوصفات في جميع المحافظات.
2010 - الكويت تقدم مليونا ونصف المليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).
2010 - الوفد الرياضي المكون من 11 لاعبا من إطفائيي الكويت يحرز خمس ميداليات ذهبية وفضية واحدة وسبع برونزيات في رياضات القفز بالزانة والسنوكر والكاراتيه والجودو والقوارب الشراعية إضافة إلى تنس الطاولة والسباحة في بطولة العالم لرجال الإطفاء الـ11 التي أقيمت في كوريا الجنوبية.
2012 - مؤسسة البترول الكويتية تعلن حصول الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) على حق امتياز (دبليو أيه - 481 - بي) البترولي الاستكشافي في أستراليا.
2018 - كلية علي الصباح العسكرية تشهد وفاة الطالب ضابط هديب السوارج والطالب ضابط فالح العازمي داخل الكلية أثناء دورة عسكرية ووزارة الدفاع تشكل لجنة تحقيق محايدة.
2023 - الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية توقعان إعلان نوايا للتعاون في مجال الأمن السيبراني حول إنشاء مركز الكويت الوطني للأمن السيبراني. (النهاية) م ب ر / ن س ن
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