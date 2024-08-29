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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 79ر1 دولار ليبلغ 67ر78 دولار

8/29/2024 4:48:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 8 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 79ر1 دولار ليبلغ 67ر78 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 46ر80 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 65ر78 دولارا للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 01ر1 دولار ليتحدد سعر تسويتها عند 52ر74 دولار.
وأظهرت بيانات صادرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 846 ألف برميل إلى 2ر425 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 23 أغسطس.
وأضافت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت 668 ألف برميل في حين صعد استهلاك الخام في مصافي التكرير 175 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع.
وأشارت إلى صعود مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 300 ألف برميل في الأسبوع إلى 1ر123 مليون برميل في حين ارتفع صافي واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بواقع 282 ألف برميل يوميا إلى 9ر2 مليون برميل.(النهاية)

خ م / ن و ف




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