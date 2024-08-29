سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 79ر1 دولار ليبلغ 67ر78 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 8 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 79ر1 دولار ليبلغ 67ر78 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 46ر80 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 65ر78 دولارا للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 01ر1 دولار ليتحدد سعر تسويتها عند 52ر74 دولار.
وأظهرت بيانات صادرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 846 ألف برميل إلى 2ر425 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 23 أغسطس.
وأضافت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت 668 ألف برميل في حين صعد استهلاك الخام في مصافي التكرير 175 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع.
وأشارت إلى صعود مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 300 ألف برميل في الأسبوع إلى 1ر123 مليون برميل في حين ارتفع صافي واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بواقع 282 ألف برميل يوميا إلى 9ر2 مليون برميل.(النهاية)
خ م / ن و ف
MENAFN29082024000071011013ID1108614225
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