(الكهرباء والماء): ضعف مؤقت في المياه العذبة بمنطقتي الدسمة والدعية مساء السبت يستمر 12 ساعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 8 (كونا) -- أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أنه سيكون هناك ضعف للمياه العذبة في منطقتي الدسمة والدعية يبدأ الساعة الثامنة مساء يوم بعد غد السبت ويستمر 12 ساعة.
وذكرت الوزارة في حسابها الرسمي على منصة (إكس) اليوم الخميس أن الضعف المؤقت في المنطقتين المذكورتين آنفا يأتي بسبب إجراء بعض الأعمال في الشبكة المائية على طريق شارع القاهرة. (النهاية) ف ر / ن و ف
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