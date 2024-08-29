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(الكهرباء والماء): ضعف مؤقت في المياه العذبة بمنطقتي الدسمة والدعية مساء السبت يستمر 12 ساعة

8/29/2024 4:48:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 8 (كونا) -- أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أنه سيكون هناك ضعف للمياه العذبة في منطقتي الدسمة والدعية يبدأ الساعة الثامنة مساء يوم بعد غد السبت ويستمر 12 ساعة.
وذكرت الوزارة في حسابها الرسمي على منصة (إكس) اليوم الخميس أن الضعف المؤقت في المنطقتين المذكورتين آنفا يأتي بسبب إجراء بعض الأعمال في الشبكة المائية على طريق شارع القاهرة. (النهاية) ف ر / ن و ف

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