(نفط الكويت) تستعرض آخر مشاريعها في المعرض الدولي لعلوم الأرض بهيوستن الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 8 (كونا) -- استعرضت شركة نفط
الكويت آخر إنجازاتها ومشاريعها في المعرض الدولي لعلوم الأرض التطبيقية والطاقة (سيق ايمج 2024) المقام في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.
وقالت (نفط الكويت) في بيان صحفي إنها شاركت في المعرض الذي يختتم أعماله اليوم الخميس للاطلاع على أحدث التطورات والتقنيات في مجال علوم الأرض والجيولوجيا.
ونقل البيان عن نائب الرئيس التنفيذي لمديرية عمليات غرب الكويت في الشركة فؤاد الشيخ قوله إن المعرض الذي استمرت فعالياته أربعة أيام شهد حضور العديد من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجالات علوم الأرض والطاقة حيث شهد عرض أحدث الابتكارات والتطورات التقنية التي تهدف لتحسين كفاءة عمليات استخراج وإنتاج النفط والغاز وتقليل التأثير البيئي لتلك العمليات.
وأضاف الشيخ الذي ترأس أيضا وفد الشركة في المعرض أن المشاركة في مثل هذه المعارض تعزز قدرة الشركة على مواكبة التطورات السريعة في قطاع الطاقة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تحسين الكفاءة التشغيلية والمحافظة على البيئة.
وأوضح أن المعرض تضمن جلسات نقاش وورش عمل تناولت مواضيع متعددة منها التقنيات الحديثة في الاستكشاف والإنتاج والاستدامة في صناعة الطاقة ودور الطاقة المتجددة مؤكدا أهمية التعاون وتبادل المعرفة مع الشركات العالمية لتعزيز دور الشركة بتبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة. (النهاية) خ م / ه ث
MENAFN29082024000071011013ID1108614222
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