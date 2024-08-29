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(نفط الكويت) تستعرض آخر مشاريعها في المعرض الدولي لعلوم الأرض بهيوستن الأمريكية

8/29/2024 4:48:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 8 (كونا) -- استعرضت شركة نفط الكويت آخر إنجازاتها ومشاريعها في المعرض الدولي لعلوم الأرض التطبيقية والطاقة (سيق ايمج 2024) المقام في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.
وقالت (نفط الكويت) في بيان صحفي إنها شاركت في المعرض الذي يختتم أعماله اليوم الخميس للاطلاع على أحدث التطورات والتقنيات في مجال علوم الأرض والجيولوجيا.
ونقل البيان عن نائب الرئيس التنفيذي لمديرية عمليات غرب الكويت في الشركة فؤاد الشيخ قوله إن المعرض الذي استمرت فعالياته أربعة أيام شهد حضور العديد من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجالات علوم الأرض والطاقة حيث شهد عرض أحدث الابتكارات والتطورات التقنية التي تهدف لتحسين كفاءة عمليات استخراج وإنتاج النفط والغاز وتقليل التأثير البيئي لتلك العمليات.
وأضاف الشيخ الذي ترأس أيضا وفد الشركة في المعرض أن المشاركة في مثل هذه المعارض تعزز قدرة الشركة على مواكبة التطورات السريعة في قطاع الطاقة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تحسين الكفاءة التشغيلية والمحافظة على البيئة.
وأوضح أن المعرض تضمن جلسات نقاش وورش عمل تناولت مواضيع متعددة منها التقنيات الحديثة في الاستكشاف والإنتاج والاستدامة في صناعة الطاقة ودور الطاقة المتجددة مؤكدا أهمية التعاون وتبادل المعرفة مع الشركات العالمية لتعزيز دور الشركة بتبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة. (النهاية) خ م / ه ث

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