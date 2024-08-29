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الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار إلى مائل للحرارة مع فرصة للغبار في عطلة نهاية الأسبوع

8/29/2024 4:47:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 8 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في عطلة نهاية الأسبوع حارا إلى مائل للحرارة مع فرصة للغبار لتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مع تأثير للمرتفع الأوروبي ما يتسبب برياح شمالية غربية تنشط أحيانا مثيرة للغبار خصوصا على المناطق الصحراوية.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة تتراوح ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأضاف القراوي أن الطقس الليلة حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأوضح أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وذكر أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فما بين 45 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 15 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام. (النهاية)

ز ه ر / ا ع ب




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