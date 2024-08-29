الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار إلى مائل للحرارة مع فرصة للغبار في عطلة نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 8 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في عطلة نهاية الأسبوع حارا إلى مائل للحرارة مع فرصة للغبار لتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مع تأثير للمرتفع الأوروبي ما يتسبب برياح شمالية غربية تنشط أحيانا مثيرة للغبار خصوصا على المناطق الصحراوية.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة تتراوح ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأضاف القراوي أن الطقس الليلة حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأوضح أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وذكر أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فما بين 45 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 15 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام. (النهاية)
ز ه ر / ا ع ب
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