الدولار الأمريكي يستقر عند 304ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 339ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 8 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 304ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 29ر0 في المئة إلى مستوى 339ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 28ر0 في المئة إلى مستوى 402ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 35ر0 في المئة إلى مستوى 362ر0 دينار في وقت استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ا ص ا / ه ث / ا ع ب
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