اسبانيا أمام تحدي طرح أطر سياسية لتنظيم حركة السياحة لتهدئة الاحتجاجات

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من هنادي وطفة (تقرير اخباري)

مدريد - 29 - 8 (كونا) -- على وقع مطالبات بطرح بدائل وخلق أطر لتنظيم حركة السياحة تقف السلطات في اسبانيا أمام تحد جديد لتنظيم حركة السياحة في مسعى لتهدئة الاحتجاجات ومواصلة طريقها لاسيما بعدما نجحت في تجاوز الولايات المتحدة لتصبح ثاني أكثر الدول جذبا للسياح بعد فرنسا.

وتستقطب إسبانيا عشرات الملايين من السياح سنويا ما يجعل منها رائدة في القطاع لكن السياحة المفرطة باتت تؤرق أبرز الوجهات وتدفع بسكانها إلى الاحتجاج ضد الاكتظاظ السياحي والمطالبة بخطة استراتيجية لإدارة السياحة وتنظيمها في عام من المتوقع ان يحقق أرقاما قياسية.

والسياحة إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الإسباني ومحرك ساهم وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء ب8ر12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مع 6ر186 مليار يورو (209 مليارات دولار) ووفر العمل لنحو 5ر1 مليون شخص.

وبدأت إسبانيا في عام 1952 مشوارها السياحي مع إطلاق الخطة الوطنية للسياحة التي روجت لإسبانيا (الشمس والشاطئ) كوجهة رخيصة وآمنة مع طقس جيد ومطبخ لذيذ وقرابة 800 كيلومتر من الشواطئ وفق بيانات المعهد الجغرافي الوطني ثم بدأت منذ مطلع القرن بالتركيز على الجودة والتنويع ما بين سياحة المؤتمرات والسياحة الرياضية والعلاجية والدينية والريفية من بين أخرى ليستمر السياح بالتدفق طوال العام.

ونمت تلك الصناعة وازدهرت فاحتضنت العاصمة مدريد في 1975 المقر الرسمي لمنظمة السياحة العالمية ثم أطلقت في عام 1981 المهرجان الدولي للسياحة (فيتور) الذي يعد من أهم المنصات السنوية للسياحة الدولية ومنصة مثالية للتعريف بإسبانيا ومقوماتها السياحية المتنوعة.

ولا تزال الاستراتيجيات السياحية تؤتي ثمارها حيث نجحت إسبانيا قبل جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في تجاوز الولايات المتحدة لتصبح ثاني أكثر الدول جذبا للسياح بعد فرنسا مع زيارة 5ر83 مليون سائح في عام 2019 أنفقوا 3ر92 مليار يورو (4ر103 مليار دولار) ثم زارها 2ر85 مليون سائح في عام 2023 أنفقوا 7ر108 مليار يورو (8ر121 مليار يورو) بنمو قدره 7ر24 بالمئة مقارنة ب 2022 وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

وفي النصف الأول من العام الجاري استقبلت إسبانيا وعدد سكانها 8ر47 مليون نسمة 5ر42 مليون سائح أجنبي أنفقوا 5ر55 مليار يورو (2ر62 مليار يورو) وكلاهما رقم قياسي في قطاع سجل أرقاما إيجابية للعام الرابع على التوالي بعد الجائحة.

ولم تتأثر تلك الأرقام بالارتفاع القوي للأسعار وتباطؤ السياحة الوطنية أو آثار التغير المناخي كما انها لم تتأثر بالاحتجاجات ضد الاكتظاظ السياحي التي خرجت في عدد من أهم الوجهات السياحية.

ويواجه المجتمع الاسباني اليوم تحديات اقتصادية وبيئية وسكنية وتغييرات اجتماعية تتطلب رؤية جديدة تسمح للقطاع بإعادة صياغة نفسه والحفاظ على نتائجه الإيجابية.

ومنذ شهر أبريل الماضي خرجت مظاهرات في (جزر الكناري) و(جزر البليار) و(برشلونة) و(إشبيلية) و(ملقا) أعرب فيها السكان عن ضيق صدرهم بالآثار السلبية بيئيا واجتماعيا واقتصاديا للنموذج السياحي الراهن والتأثير المباشر للسياحة المفرطة على الحياة اليومية الطبيعية للسكان.

وتلك ظاهرة ليست جديدة وغير فريدة من نوعها في إسبانيا ولكنها اكتسبت زخما بعد الصحوة النشطة للقطاع عقب السبات خلال الجائحة عندما تراجعت السياحة إلى 9ر18 مليون سائح في 2020 في ضوء الارتفاع الكبير في الأسعار والاختناق السكاني في المدن الساحلية والضغط الكبير على الخدمات العامة كمراكز الصحة والنقل والنظافة والتلوث الضوضائي والتنافس على الموارد المائية في خضم الجفاف.

ومن العوامل المهمة الأخرى الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات مع تحول المنازل إلى شقق سياحية باتت تؤرق السكان وتدفعهم إلى مغادرة أحيائهم لاسيما ان الأجور في إسبانيا لا يمكن أن تنافس القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من السياح.

ويشير المعهد الوطني للإحصاء إلى ان عدد الشقق السياحية المرخصة في إسبانيا بلغ 4ر351 ألف شقة في الربع الثاني من العام الجاري وهو ما يمثل قرابة 4ر1 في المئة من الوحدات السكنية في إسبانيا.

وفي إقليم (الأندلس) 5ر82 ألف شقة منها 1ر41 ألف شقة في محافظة (ملقا) وحدها فيما يضم إقليم (كتالونيا) شمال شرق إسبانيا 6ر52 ألف شقة سياحية منها 8ر16 ألف في عاصمتها (برشلونة) في حين تضم (مدريد) 5ر19 ألف شقة و(أليكانتي) الشرقية 4ر59 الف شقة علما بان هناك الآلاف من الشقق التي تعمل بدون ترخيص.

ولذلك وقع مباشر على حياة السكان حيث تشير دراسة أجرتها شركة (فوتوكاسا) للعقارات ان تكلفة الايجار في (جرز البليار) في البحر الأبيض المتوسط نمت بنسبة 158 في المئة في العقد الأخير وبنسبة 12 في المئة في العام الماضي وحده وهي مدينة تستقبل 18 مليون سائح سنويا بينما لا يصل عدد سكانها إلى 2ر1 مليون نسمة.

ويؤكد المتظاهرون انهم لا يعادون السياح بل يطالبون بطرح بدائل وخلق أطر سياسية لتنظيم حركة السياحة والتركيز على الجودة وعلى احترام هوية الوجهات السياحية وثقافتها.

وفي هذا السياق يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة (جيان) في إقليم (الأندلس) الخبير في السياحة الدكتور خوان اغناسيو بوليدو لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان التحدي يكمن في إدارة السياحة وفقا للاحتياجات الحالية لافتا إلى ان المشكلة مشتركة مع دول أخرى حيث لم تتمكن اي من المدن السياحية الأكثر رواجا كالبندقية أو أمستردام أو نيويورك أو برشلونة من تحقيق الصيغة اللازمة للتغلب على الاكتظاظ السياحي.

وسلط الضوء على المساهمة المهمة للقطاع في الاقتصاد الإسباني لافتا على سبيل المثال إلى ان ثماني من كل 10 وظائف في (جزر البليار) ترتبط بقطاع السياحة وعليه فلا بد من البحث عن حلول توافقية ومتناغمة للتحرك نحو نموذج أكثر استدامة.

وفي إطار محاولتها التخفيف من الاثار السلبية أعلنت بلدية (برشلونة) إلغاء الشقق السياحية اعتبارا من 2029 كما رفعت المدينة الكتالونية الضريبة السياحية للشخص الواحد في الليلة الواحدة اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل لكنها لن تتجاوز بكل الأحول 5ر7 يورو (4ر8 دولار) بينما تفرض (جزر البليار) ضريبة تتراوح بين اليورو وأربعة يورو (5ر4 دولار) لليلة الواحدة اعتمادا على نوع الإقامة.

ويرى كثيرون ان تلك المبالغ غير كافية للتقليل من التضخم السياحي وينادون برفعها لتقليل عدد الزوار فيما يدعون للترويج للسياحة الثقافية وتوجيه السياح إلى الوجهات الأقل حظوة لتعم الفائدة جميع المناطق والمدن الإسبانية.

وتعمل الحكومة الإسبانية على تطوير استراتيجية للسياحة المستدامة تهدف إلى مواجهة تحديات القطاع على المدى المتوسط والطويل ويبدو ذلك ملحا حيث ان منظمة السياحة العالمية تتوقع نمو عدد السياح إلى 95 مليون سائح أجنبي في عام 2024 بينما يتوقع المعهد الوطني للإحصاء ان يساهم القطاع ب 2ر13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 بمساهمة تزيد على 202 مليار يورو (3ر226 مليار دولار).

وتوقعت دراسة بعنوان (مسافرو الجيل القادم والوجهات السياحية) أجرتها شركة (ديلويت) في يونيو الماضي ان تصبح إسبانيا في عام 2040 الوجهة السياحية الأولى عالميا باستقبالها 110 ملايين سائح متقدمة على فرنسا التي سيزورها 105 ملايين سائح.

من جانبها تشير تقديرات المجلس العالمي للسياحة والسفر إلى ان السياحة ستواصل نموها المطرد في العقد المقبل وستساهم بنسبة 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر قرابة أربعة ملايين وظيفة في عام 2034 فيما ستساهم ب 2ر15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل وتوفر ثلاثة ملايين وظيفة.

ومن البديهي التفكير في ان الاكتظاظ السياحي لا يؤثر على نوعية حياة أولئك الذين يقيمون في الوجهات السياحية فحسب بل يؤدي أيضا إلى تدهور تجربة الزائر وتراجع شعبية تلك المناطق وهو ما يدعو إلى رعاية الوجهات السياحة وتنميتها والاهتمام بالعامل البشري.

ولا شك ان قصة السياحة في إسبانيا قصة نجاح وازدهار لكن يجب عدم اغفال أمرين أولهما ان السياحة صناعة قابلة للتنقل والبحث عن وجهات سياحية جديدة عندما تستنفد الوجهات القديمة مصادرها وتفقد سحرها والثاني هو انه عندما تصبح دولة ما وجهة سياحية فإن مستقبلها الاقتصادي يرتبط بتلك الصناعة التي قد تشكل مصدر خطر إذا غادرتها. (النهاية) ه ن د / ط م ا