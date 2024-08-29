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زلزال بقوة 4ر5 درجة يضرب أجزاء من باكستان وأفغانستان

8/29/2024 4:47:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 29 - 8 (كونا) -- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية اليوم الخميس أن زلزالا بقوة 4ر5 درجة على مقياس (ريختر) ضرب عدة مناطق في باكستان وأفغانستان ووقع مركزه في منطقة (هندوكوش) بأفغانستان.
وذكرت الإدارة في بيان لها أن الزلزال وقع على عمق 215 كيلومترا مضيفة أن العديد من المدن الباكستانية شعرت به خاصة شمال إقليم (خيبر بختونخوا) والعاصمة الفيدرالية إسلام أباد و(روالبندي) و(لاهور).
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح في البلاد حتى الآن. (النهاية)

س ب ك / ف ل ا




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