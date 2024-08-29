زلزال بقوة 4ر5 درجة يضرب أجزاء من باكستان وأفغانستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام أباد - 29 - 8 (كونا) -- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية اليوم الخميس أن زلزالا بقوة 4ر5 درجة على مقياس (ريختر) ضرب عدة مناطق في باكستان وأفغانستان ووقع مركزه في منطقة (هندوكوش) بأفغانستان.
وذكرت الإدارة في بيان لها أن الزلزال وقع على عمق 215 كيلومترا مضيفة أن العديد من المدن الباكستانية شعرت به خاصة شمال إقليم (خيبر بختونخوا) والعاصمة الفيدرالية إسلام أباد و(روالبندي) و(لاهور).
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح في البلاد حتى الآن. (النهاية)
س ب ك / ف ل ا
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