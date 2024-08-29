(الصحة الفلسطينية): استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 29 - 8 (كونا) -- ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا اليوم الخميس اثر مواصلة الاحتلال الاسرائيلي عمليته العسكرية شمال الضفة الغربية بزعم ملاحقة المقاومين الذين نفذوا عمليات اطلاق نار ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
وأضافت الوزارة في بيان ان احد الشهداء هو الشاب فراس علاقمة (35 عاما) واستشهد برصاص الاحتلال في مدينة (جنين) فيما استشهد شاب آخر من بلدة (كفر دان) القريبة من المدينة ولم تعرف بعد هوية الشهيد الثالث.
واستشهد تسعة شبان في الساعات الأولى من بدء العملية العسكرية شمال الضفة الغربية فجر يوم أمس الاربعاء.
وأوضحت (الصحة) ان عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من اكتوبر ارتفع الى 664 شهيدا ونحو 5600 جريح.
وفي سياق متصل أوضحت مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال انسحبت من مخيم (الفارعة) قرب مدينة (طوباس) بشكل كامل بينما تواصل عملياتها في مدينتي (جنين) و(وطولكرم).(النهاية)
ن ق / ر ا ء
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