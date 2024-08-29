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صناعة عمان تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع البحرين

8/29/2024 4:45:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعرب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير عن أمله فى ان تتطور العلاقات الاقتصادية بين الأردن والبحرين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ظل العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين قيادة وشعبا، ودعا الجغبير الى اقامة استثمارات مشتركة، مؤكدا على المزايا ذات الاهمية النسبية لدى البلدين.


وقال الجغبير خلال إستقباله في مبنى الغرفة، الثلاثاء، سفير مملكة البحرين في المملكة الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة، ان غرفة صناعة عمان ترحب بتنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني لمملكة البحرين، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وفي نفس الوقت فان الغرفة على استعداد لاستقبال وفود اقتصادية بحرينية بتنسيق مع السفارة، خصوصا وان هناك فرصة لاقامة صناعات تكاملية في البلدين.

من جهته اكد الشيخ خليفة أن العلاقات البحرينية الأردنية أخوية وراسخة، تعززها الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين، ويميزها الحرص المتواصل على التعاون في جميع المجالات، حيث تشكل هذه العلاقات نموذجاً يُحتذي للعلاقات العربية، وتعزيز التضامن الأخوي ودعم العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية وتفعيل الشراكات العربية، مشيرا الى ان الشراكة الاقتصادية بين المملكتين يعززها عضويتهما في الشراكة الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي استضافت البحرين نسختها الرابعة في كانون الثاني الماضي.

يذكر ان التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام 2023 حوالي 133 مليون دولار، شكلت الصادرات الأردنية منها 71 مليونا فيما كانت قيمة المستوردات من البحرين 62 مليونا، وتركزت الصادرات الأردنية في الخضار والفواكه ومحضرات الصيدلة والمنظفات والصناعات الغذائية، فيما تركزت المستوردات من البحرين في الالمنيوم ومصنوعاته.

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