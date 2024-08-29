التجارة العربية تتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن بقيمة 1.583 مليار دينار



ومن أبرز الشركاء في التجارة الخارجية، هي دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، والدول الآسيوية غير العربية ودول الاتحاد الأوروبي.



واستحوذت منطقة التجارة العربية الكبرى على الحصة الأكبر من قيمة الصادرات الوطنية في النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 1.583 مليار دينار بارتفاع نسبته 8.4 بالمئة، تلاها دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بقيمة 1.109 مليار دينار ارتفاع بنسبة 12.2 بالمئة، والدول الآسيوية غير العربية بقيمة 777 مليون دينار وبانخفاض نسبته 29.6، ودول الإتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليون دينار بانخفاض نسبته 0.5 بالمئة.



وفي التفاصيل، نمت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8.4 بالمئة، لتصل إلى 1.583 مليار دينار، مقابل 1.460 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.



بينما، ارتفعت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 3.6 بالمئة، لتبلغ 2.352 مليار دينار، مقارنة مع 2.270 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وأظهرت بيانات التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، بلغ 769 مليون دينار، مقابل 810 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



أما عن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول منطقة التجارة الحرة العربية، فقد وصل في النصف الأول من العام الحالي، إلى 3.935 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق والبالغة 3.730 مليار دينار.



وفقا للمعطيات الإحصائية، حقق الميزان التجاري الأردني فائضا مع عدد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال النصف الأول من العام الحالي،وهي عُمان، لبنان، اليمن، ليبيا، قطر، المغرب، الكويت، فلسطين، الجزائر، العراق، البحرين، فيما سجل الميزان التجاري الأردني عجزا مع كل من، المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر، سوريا، تونس، السودان.



وفقا للبيانات الإحصائية، استحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ حوالي 513 مليون دينار، كما تصدرت السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية 1.317 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري للأردن مع السعودية، قد بلغ في نهاية شهر حزيران الماضي من هذا العام، حوالي 804 مليون دينار.



وتعد الأسمدة، والأدوية، المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية والأثاث والأقشمة والملابس والدهانات، من أبرز الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.



ومن أهم مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، وألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها.



وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.-(بترا)