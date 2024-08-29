التجارة العربية تتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن بقيمة 1.583 مليار دينار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حازت 4 تكتلات اقتصادية على 91.3 بالمئة، من إجمالي الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي والبالغة 4.018 مليار دينار.
ومن أبرز الشركاء في التجارة الخارجية، هي دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، والدول الآسيوية غير العربية ودول الاتحاد الأوروبي.
واستحوذت منطقة التجارة العربية الكبرى على الحصة الأكبر من قيمة الصادرات الوطنية في النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 1.583 مليار دينار بارتفاع نسبته 8.4 بالمئة، تلاها دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بقيمة 1.109 مليار دينار ارتفاع بنسبة 12.2 بالمئة، والدول الآسيوية غير العربية بقيمة 777 مليون دينار وبانخفاض نسبته 29.6، ودول الإتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليون دينار بانخفاض نسبته 0.5 بالمئة.
وفي التفاصيل، نمت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8.4 بالمئة، لتصل إلى 1.583 مليار دينار، مقابل 1.460 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.
بينما، ارتفعت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 3.6 بالمئة، لتبلغ 2.352 مليار دينار، مقارنة مع 2.270 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، بلغ 769 مليون دينار، مقابل 810 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
أما عن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول منطقة التجارة الحرة العربية، فقد وصل في النصف الأول من العام الحالي، إلى 3.935 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق والبالغة 3.730 مليار دينار.
وفقا للمعطيات الإحصائية، حقق الميزان التجاري الأردني فائضا مع عدد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال النصف الأول من العام الحالي،وهي عُمان، لبنان، اليمن، ليبيا، قطر، المغرب، الكويت، فلسطين، الجزائر، العراق، البحرين، فيما سجل الميزان التجاري الأردني عجزا مع كل من، المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر، سوريا، تونس، السودان.
وفقا للبيانات الإحصائية، استحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ حوالي 513 مليون دينار، كما تصدرت السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية 1.317 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري للأردن مع السعودية، قد بلغ في نهاية شهر حزيران الماضي من هذا العام، حوالي 804 مليون دينار.
وتعد الأسمدة، والأدوية، المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية والأثاث والأقشمة والملابس والدهانات، من أبرز الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ومن أهم مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، وألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها.
وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.-(بترا)
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