متى تكون الوجبات الخفيفة مفيدة لصحة قلبك؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تميل الوجبات الخفيفة إلى اكتساب سمعة سيئة من الناحية الصحية، إذ يرتبط هذا المصطلح في ذهن الكثير من الأشخاص بالأطعمة شديدة المعالجة مثل البسكويت والحلوى ورقائق البطاطس.
إلا أنه، وفقاً لما نقله موقع ((باراد)) عن طبيبي قلب، فإن هناك وجبات خفيفة يمكن أن تكون مفيدة لصحة قلبك.
كيف يمكن أن تفيد الوجبات الخفيفة صحة القلب؟
تقول الدكتورة كيمبرلي كامبل، طبيبة القلب في فيلادلفيا: ((أجد أن تناول الوجبات الخفيفة الصحية طوال اليوم يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في الجوع. هذه الرغبة الشديدة في الجوع هي التي غالباً ما تجعلنا نتخذ قرارات غذائية سيئة وتؤدي إلى تناول وجبات خفيفة تحتوي على مستويات عالية من الملح والسكريات المضافة)).
ومن جهته، يقول الدكتور موهانا كريشنان ساثيامورثي، زميل الأكاديمية الأميركية لأمراض القلب، وطبيب أمراض القلب ورئيس قسم الطب الباطني في كلية برنيت للطب بجامعة تكساس كريستيان، إنه يدمج تناول الوجبات الخفيفة في أيامه بوصفه جزءاً من اتباع نظام غذائي صحي للقلب.
ويضيف: ((أتناول وجبات إفطار وغداء وعشاء أصغر حجماً ومحددة التوقيت، مع وجبات خفيفة متكررة بين هذه الوجبات)).
أمثلة للوجبات الخفيفة الصحية
أكد ساثيامورثي أنه يعطي الأولوية للمكسرات مثل اللوز الخام غير المملح وغير المحمص والجوز، بالإضافة إلى التوت الأزرق الطازج والحبوب الصحية (مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة).
ويقول: ((المكسرات غنية جداً بأحماض أوميغا 3، التي تعد مفيدة لصحة القلب؛ لأنها تساعد في خفض ضغط الدم ورفع مستوى الكوليسترول الجيد، والتوت الأزرق مليء بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، مما يجعل هذه الخيارات مفيدة بشكل لا يصدق لصحة القلب والأوعية الدموية لديك)).
ووجدت إحدى الدراسات أن تناول نصف كوب من المكسرات يومياً كان مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
بالإضافة إلى ذلك، تعد المكسرات والتوت الأزرق أيضاً مصدراً جيداً للألياف، وهي عنصر غذائي أساسي لصحة القلب، حيث تظهر الأبحاث العلمية أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.-(وكالات)
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