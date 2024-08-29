متى تكون الوجبات الخفيفة مفيدة لصحة قلبك؟

MENAFN - Alghad Newspaper)إلا أنه، وفقاً لما نقله موقع ((باراد)) عن طبيبي قلب، فإن هناك وجبات خفيفة يمكن أن تكون مفيدة لصحة قلبك.



كيف يمكن أن تفيد الوجبات الخفيفة صحة القلب؟

تقول الدكتورة كيمبرلي كامبل، طبيبة القلب في فيلادلفيا: ((أجد أن تناول الوجبات الخفيفة الصحية طوال اليوم يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في الجوع. هذه الرغبة الشديدة في الجوع هي التي غالباً ما تجعلنا نتخذ قرارات غذائية سيئة وتؤدي إلى تناول وجبات خفيفة تحتوي على مستويات عالية من الملح والسكريات المضافة)).



ومن جهته، يقول الدكتور موهانا كريشنان ساثيامورثي، زميل الأكاديمية الأميركية لأمراض القلب، وطبيب أمراض القلب ورئيس قسم الطب الباطني في كلية برنيت للطب بجامعة تكساس كريستيان، إنه يدمج تناول الوجبات الخفيفة في أيامه بوصفه جزءاً من اتباع نظام غذائي صحي للقلب.



ويضيف: ((أتناول وجبات إفطار وغداء وعشاء أصغر حجماً ومحددة التوقيت، مع وجبات خفيفة متكررة بين هذه الوجبات)).



أمثلة للوجبات الخفيفة الصحية



أكد ساثيامورثي أنه يعطي الأولوية للمكسرات مثل اللوز الخام غير المملح وغير المحمص والجوز، بالإضافة إلى التوت الأزرق الطازج والحبوب الصحية (مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة).



ويقول: ((المكسرات غنية جداً بأحماض أوميغا 3، التي تعد مفيدة لصحة القلب؛ لأنها تساعد في خفض ضغط الدم ورفع مستوى الكوليسترول الجيد، والتوت الأزرق مليء بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، مما يجعل هذه الخيارات مفيدة بشكل لا يصدق لصحة القلب والأوعية الدموية لديك)).



ووجدت إحدى الدراسات أن تناول نصف كوب من المكسرات يومياً كان مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



بالإضافة إلى ذلك، تعد المكسرات والتوت الأزرق أيضاً مصدراً جيداً للألياف، وهي عنصر غذائي أساسي لصحة القلب، حيث تظهر الأبحاث العلمية أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.-(وكالات)