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لماذا لا ينصح شرب القهوة على معدة فارغة؟

8/29/2024 4:45:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحذر خبراء في الصحة من شرب القهوة على معدة فارغة صباحا، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشكلة صحية حرجة.
تؤثر القهوة على توازن مستويات حمض المعدة، لذا فإن شربها قبل تناول وجبة الفطور يمكن أن يؤدي إلى عسر هضم وحرقة معدة مؤلمة.

وتعرف القهوة بأنها مشروب حمضي طبيعي يمكن أن يهيج بطانة معدتك، خاصة إذا شربته على معدة فارغة.

وقال روب هوبسون، أخصائي التغذية المسجل في Healthspan: "بدون طعام لتخفيف الحمض، قد تستجيب معدتك بإنتاج المزيد من الحمض ما يسبب حرقة المعدة".

وهناك العديد من المكونات في القهوة التي يمكن أن تزيد من مستويات الحموضة في معدتنا.

وقالت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، سوبريا راو، لـ"هافينغتون بوست" إن الكافيين يحفز إنتاج هرمون "غاسترين" المسؤول عن إنتاج حمض المعدة.

وعلى الرغم من أن هذا يساعد في بدء عملية الهضم، إلا أنه يعزز الحموضة في المعدة.

وتساهم المركبات النباتية المعروفة باسم الفينولات، والتي توجد أيضا بكثرة في القهوة، أيضا في مستوى حموضة المعدة.

ويوضح هوبسون أن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يريح العضلة العاصرة للمريء السفلية، الصمام الذي يفصل المعدة عن المريء.

وقال: "عندما يسترخي هذا الصمام، فإنه يسمح لحمض المعدة بالتدفق بسهولة أكبر إلى المريء، ما يسبب الإحساس بالحرقان المرتبط عادة بحرقة المعدة".

وثبتت صحة هذه النظرية أيضا من خلال عدد قليل من الدراسات، بما في ذلك دراسة نُشرت في مكتبة الطب في عام 2022، قالت إن القهوة قد تساهم في استرخاء العضلة العاصرة للمريء السفلية، ما يسمح للطعام بالهروب إلى المريء ويسبب حرقة المعدة.

ويقترح هوبسون تجنب القهوة وغيرها من المحفزات مثل الحمضيات والشوكولاتة والنعناع، إذا كنت تعاني من حرقة المعدة. وعلى الرغم من أن تناول الطعام مع القهوة يمكن أن يساعد، إلا أن هذا يعتمد على نوع الطعام. RT

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