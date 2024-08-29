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طقس معتدل في أغلب المناطق حتى الأحد

8/29/2024 4:45:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يكون الطقس اليوم الخميس، معتدلا في معظم مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في معظم مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويبقى الطقس يومي السبت والأحد، معتدل الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 30 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.- (بترا)

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