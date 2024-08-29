الاحتلال يعلن اغتيال أبو شجاع قائد كتيبة طولكرم



وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية بعض تفاصيل عملية الاغتيال، وقالت إنه في حوالي الساعة الرابعة فجرا، حاصر الجيش الإسرائيلي مبنى في مخيم طولكرم، حيث كان يتواجد بداخله عدد من المسلحين الفلسطينيين من بينهم أبو شجاع.



وأطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي صاروخا على المبنى المحاصر، خلال تبادل لإطلاق النار مع المجموعة المسلحة.



وفي نهاية الاشتباكات المسلحة قتل قائد كتيبة طولكرم "أبو شجاع" و4 آخرين كانوا برفقته، فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا مطلوبا من المبنى.



في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خلال الاشتباكات المسلحة بمخيم نور شمس.



وقال شهود عيان إن الاحتلال وسع عملياته العسكرية بمدينة طولكرم، حيث اقتحمت قواته مخيمها وداهمت منازل فلسطينية وحولت عددا كبيرا من المواطنين للتحقيق الميداني.



ويسمع بين حين وآخر أصوات انفجارات وتبادل لإطلاق النار في عدة محاور من طولكرم.



ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثاني عمليته العسكرية في مدن وبلدات شمال الضفة الغربية المحتلة، مع توسيع نطاقها في طولكرم وانسحابه من مخيم الفارعة، وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 16، والمصابين إلى أكثر من 20 فلسطينيا.



حيث أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الأربعاء، إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق شمالي الضفة، إذ تعمل قوات الأمن في جنين وطولكرم في وقت واحد.

وتحت غطاء من سلاح الجو، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، منذ ساعات الفجر، جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس.



وبالتزامن مع ذلك، نفذت طائرات مسيرة إسرائيلية 3 غارت على الأقل أسفرت عن شهداء وجرحى.-(الجزيرة)