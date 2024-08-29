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آيزنكوت: خطة نتنياهو الخفية هي احتلال قطاع غزة

8/29/2024 4:45:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الوزير المستقيل من مجلس الحرب غادي آيزنكوت إن خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخفية هي احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري عليه.


وأضاف أن حزبا بن غفير وسموتريتش يقودان نتنياهو لسياسة تتعارض مع أهداف الحرب.
وقال إن نتنياهو يرفض رؤية الصورة الشاملة وهو أسير تصريحاته عن النصر المطلق.
وأضاف: لا أريد أن أصف كيف وجدت قادة دولة إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب حتى لا نسعد أعداءنا، كانت القيادة السياسية غير متوازنة.-(الجزيرة)

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