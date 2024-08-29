آيزنكوت: خطة نتنياهو الخفية هي احتلال قطاع غزة

آيزنكوت: خطة نتنياهو الخفية هي احتلال قطاع غزة
التاريخ
8/29/2024 4:45:04 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الوزير المستقيل من مجلس الحرب غادي آيزنكوت إن خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخفية هي احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري عليه.
وأضاف أن حزبا بن غفير وسموتريتش يقودان نتنياهو لسياسة تتعارض مع أهداف الحرب.
وقال إن نتنياهو يرفض رؤية الصورة الشاملة وهو أسير تصريحاته عن النصر المطلق.
وأضاف: لا أريد أن أصف كيف وجدت قادة دولة إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب حتى لا نسعد أعداءنا، كانت القيادة السياسية غير متوازنة.-(الجزيرة)
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