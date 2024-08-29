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الأونروا : 212 من موظفي الأمم المتحدة استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر

8/29/2024 4:45:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن 212 من موظفي الأمم المتحدة استشهدوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع تشرين الأول الماضي.


وبحسب الموقع الرسمي للوكالة،قالت الوكالة في بيان إن مؤسسات الأمم المتحدة تعرضت لنحو 464 هجوما منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على الرغم من وجود أكثر من مليون ونصف نازح بداخلها، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 563 فلسطينيا وإصابة نحو 1790 بجروح.


ولفتت الى أن 600 ألف طفل باتوا خارج المدارس بسبب العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة كارثية، مع انتشار الأمراض والأوبئة المعدية بين النازحين الفلسطينيين.(بترا)

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