الأونروا : 212 من موظفي الأمم المتحدة استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن 212 من موظفي الأمم المتحدة استشهدوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع تشرين الأول الماضي.
وبحسب الموقع الرسمي للوكالة،قالت الوكالة في بيان إن مؤسسات الأمم المتحدة تعرضت لنحو 464 هجوما منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على الرغم من وجود أكثر من مليون ونصف نازح بداخلها، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 563 فلسطينيا وإصابة نحو 1790 بجروح.
ولفتت الى أن 600 ألف طفل باتوا خارج المدارس بسبب العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة كارثية، مع انتشار الأمراض والأوبئة المعدية بين النازحين الفلسطينيين.(بترا)
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