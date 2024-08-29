الاغتيال بالمسيّرات.. نهج إسرائيلي متصاعد تقاومه فصائل الضفة



لم تكن عملية الاغتيال هذه في نور شمس الأولى في الضفة الغربية ولا حتى في المخيم نفسه، غير أن الجيش الإسرائيلي صعَّد من عمليات القصف الجوي في الأشهر الأخيرة.



وهو نهج يتبعه الجيش أيضا في عملية عسكرية مستمرة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمالي الضفة منذ فجر الأربعاء، وأودت بحياة 11 فلسطينيا حتى مساء اليوم نفسه، وهي الأكبر منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.



وحسب "مرصد شيرين" للتوثيق (أهلي)، قتل سلاح الجو الإسرائيلي 144 فلسطينيا في الضفة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو اليوم الذي بدأ فيه حربه المتواصلة على قطاع غزة.



ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون 662 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 5 آلاف و400.



ومؤخرا، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالنت أن "القيود رُفعت قبل أشهر عن عمليات طائرات سلاح الجو الإسرائيلي" في الضفة بزعم محاولة "إحباط العمليات المسلحة والإرهاب المتفاقم بتوجيهات من إيران وحزب الله".



وتوعد غالانت بأنه "إذا لزم الأمر سنوسع ذلك، بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في مخيمات اللاجئين وتحسين الأمن في المستوطنات"، وفق قوله.



عملية تشويش



وبأدوات بسيطة، يحاول المقاومون في مخيمات شمالي الضفة التشويش على سلاح الجو الإسرائيلي عبر نصب غطاء (شوادر) يغطي أزقة وشوارع المخيمات.



ففي مخيم نور شمس ومثله في مخيمات طولكرم وجنين والفارعة قرب طوباس تغطى غالبية الشوارع بمثل هذا الغطاء.



وقال مقاتل فلسطيني في نور شمس، على هامش تشييع قتلى، للأناضول إن "المقاومة مستمرة، ولن تستطيع إسرائيل كسرها، رغم استخدام كافة الأساليب، بما فيها القصف عبر سلاح الجو".



وتساءل: "لماذا يستخدمون سلاح الجو؟"، قبل أن يؤكد "من الواضح أنهم يخشون مواجهة المقاومة".



وعادة ما تتعرض الآليات العسكرية الإسرائيلية المقتحمة لمخيمات شمالي الضفة لتفجير عبوات ناسفة تسفر عن تدميرها أو عطبها وإصابة جنود، وأحيانا مقتلهم.



حماية للجنود



وقال خبير وأكاديمي فلسطينيان، في حديث للأناضول، إن إسرائيل ماضية في استخدام سلاح الجو وبات نهجا وله دلالات أمنية وعسكرية.



اللواء الفلسطيني المتقاعد يوسف الشرقاوي قال: "نرصد تصاعدا كبيرا في عمليات الاغتيال التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية مستخدمة سلاح الجو، وخاصة الطائرات المسيّرة، وبات نهجا".



وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يرى في عملياته عبر سلاح الجو حماية للجنود وتوفير عناء تنفيذ عمليات برية بقوات مدرعة قد تتعرض لمقاومة وتفجير لآلياته، وفيه إنجاز المهام بسرعة فائقة".



وشدد على أن "إسرائيل باتت تخشى على حياة جنودها من المقاومة في الضفة الغربية، والتي أصبحت تطور قدرتها خاصة في العبوات الناسفة".



الشرقاوي زاد بأن "ما يجري في شمالي الضفة تحديدا من عمليات إسرائيل أشبه بما يجري في قطاع غزة، ولكن بصورة مصغرة".



وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.



ورجح الشرقاوي أن "الضفة قد تشهد مزيدا وتصاعدا في عمليات القصف بسلاح الجو في الفترة القادمة".



و"هذه السياسة تحدٍ للمقاومين في الضفة، الذين لا يملكون إلا أدوات، بسيطة سواء من جهة التسليح أو البنية التحتية"، أضاف الخبير الفلسطيني.



قوة المقاومة



"في الأشهر الأخيرة، نشهد تزايدا لاستخدام سلاح الجو (الإسرائيلي) في الضفة".. هكذا بدأ رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل جنوبي الضفة بلال الشوبكي حديثه للأناضول.



وأضاف أن هذا النهج "له دلالات، فإسرائيل أصبحت تفضل استخدامه كبديل عن عمليات برية، ما يشير إلى تنامي قوة الفصائل الفلسطينية في المناطق الذي يحاول الجيش الدخول لها دون عمليات سابقة من سلاح الجو".



والدلالة الثانية، وفق الشوبكي، هي أن "إسرائيل لم تعد تلقي بالا بأي ملاحظات وانتقادات لها دوليا وإقليميا، وترى نفسها في ظرف سياسي وأمني وعسكري وإعلامي يتيح لها الاستمرار في سياساتها، سواء الضفة أو غزة وغيرها".



وتابع: "لا يوجد ضغط حقيقي على إسرائيل الدولة.. كل الانتقادات التي نسمعها موجهة إلى جماعات استيطانية وأشخاص وليس إسرائيل المؤسسة".



الشوبكي استدرك مشددا على أن "المقاومة الفلسطينية، ورغم الضغط وتعقيد المشهد، تطور قدراتها وتتكيف مع الحالة".



وأردف: "منذ سنوات طويلة وإسرائيل تستخدم سياسة الاغتيالات، سواء عبر سلاح الجو وغيرها، ولكنها لم تنه فصائل المقاومة".



وختم بأنه "كلما كان هناك سياسات (جديدة) ضد الفلسطينيين، كلما كانت العمليات أو رد الفعل الفصائل متكيف مع السياسات الإسرائيلية على المستويات الأمنية والعسكرية".-(الاناضول)