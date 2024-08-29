Thursday, 29 August 2024 01:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية يوم غد الجمعة

8/29/2024 4:44:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن استمرار الدوام ليوم غد الجمعة في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.


وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعياً المواطنين الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع فيسبوك، للاطلاع على الأسواق التي ستبدأ عملها غداً.


وحث القضاة المواطنين على الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً، والتي تشمل أكثر من 500 سلعة غذائية وغير غذائية، وتنتهي مساء يوم الثلاثاء الثالث من أيلول المقبل.


وبين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية). (بترا)

MENAFN29082024000072011014ID1108614166

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث