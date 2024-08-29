استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية يوم غد الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن استمرار الدوام ليوم غد الجمعة في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعياً المواطنين الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع فيسبوك، للاطلاع على الأسواق التي ستبدأ عملها غداً.
وحث القضاة المواطنين على الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً، والتي تشمل أكثر من 500 سلعة غذائية وغير غذائية، وتنتهي مساء يوم الثلاثاء الثالث من أيلول المقبل.
وبين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية). (بترا)
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