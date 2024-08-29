استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية يوم غد الجمعة



وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعياً المواطنين الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع فيسبوك، للاطلاع على الأسواق التي ستبدأ عملها غداً.



وحث القضاة المواطنين على الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً، والتي تشمل أكثر من 500 سلعة غذائية وغير غذائية، وتنتهي مساء يوم الثلاثاء الثالث من أيلول المقبل.



وبين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية). (بترا)